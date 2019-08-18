الإمارات.. قرقاش يكشف عدد مرشحي انتخابات المجلس الوطني الاتحادي

كشف وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، أنور قرقاش، عن عدد مرشحي المجلس الوطني الاتحادي لانتخابات 2019.



وقال قرقاش في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بدأ نشاط إنتخابات ٢٠١٩ للمجلس الوطني الاتحادي بحضور كبير في المراكز وشهد اليوم الاول ١٩٤ طلب للترشيح".



وأضاف: "التجربة الاماراتية الانتخابية الرابعة تاريخية وتقودنا الى مجلس متوازن العضوية، ترسيخ المسار الانتخابي منذ ٢٠٠٦ اثبت نجاحه والإقبال الكبير على الترشيح مبشر".



وفي يوليو الماضي، أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات في الإمارات الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني، مشيرًا إلى أنه تم إعلان فتح باب الترشح ومقار مراكز الترشح ابتداء من 7 أغسطس، وموعد بدء تسجيل المرشحين أنفسهم في المراكز الانتخابية في 18 أغسطس لمدة خمسة أيام.



كما سيتم إعلان القوائم الأولية للمرشحين بتاريخ 25 أغسطس. يليها مباشرة فترة تقديم طلبات الاعتراض على المرشحين والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، وفي تاريخ الأول من سبتمبر تعلن اللجنة ردها على الاعتراضات على المرشحين.



وسيتم الإعلان عن قائمة المرشحين النهائية في تاريخ 3 سبتمبر وفي يوم 4 سبتمبر تبدأ فترة تقديم أسماء وكلاء المرشحين حسب الشروط الضابطة لذلك في التعليمات التنفيذية، في حين تنطلق فترة الحملات الانتخابية للمرشحين في 8 سبتمبر فيما يكون آخر موعد لانسحاب المرشحين في تاريخ 15 سبتمبر، وستكون فترة التصويت خارج الدولة على مدى يومين تبدأ من 22 سبتمبر 2019 وتنتهي في 23 سبتمبر 2019، حسبما ذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية.