إزاي تكشف علي زيت محرك السيارة وتعرف صلاحيته .. فيديو

نعلم جميعا زيت محرك السيارة هو ركن اساسي و مهم جدا في السيارة لانه ببساطة مايسترو السيارة لانه مسؤول عن تبريد اجزاء الماتور الداخلية وتزييتها لانها تكون في احتكاك دائم بطبيعة عملها الميكانيكي.



طريقة الكشف عن زيت محرك السيارة

ونعرض فيما يلي بعض النقاط الهامة التي ترصد العديد من المعلومات عن زيت محرك السيارة وطريق الكشف عنه بشكل دوري على النحو التالي:



لابد من ترك السيارة قبل الكشف علي الاقل 8 ساعات و لان زيت ومحرك السيارة في وضع التشغيل بيكون متغلغل فى جميع اجزاء المحرك ودورة التزييت شغالة فلابد من ابطال المحرك ليترسب فى مخزن الزيت (الكرتيرة) فتقدر تقيسه بشكل دقيق.



عصاية زيت محرك السيارة

افتح الكبوت وابحث عن عصايه الزيت غالبا عبارة عن مقبض بلاستيك صغير اسفل يسار الماتور.



قراءة زيت محرك السيارة

اسحب العصاية و نظفها من اثار زيت محرك السيارة الي عليها علشان ناخد قرايه سليمة وندخلها المجرى بتاعها تانى.



مدة بقاء زيت المحرك في السيارة

اعد ادخالها للنهاية ثم اسحبها ولما بنسحبها بنشوف الزيت غطى قد ايه من العصايه وبنقارنه بالموشرات اللى بتبقى على العصايه لو اسفل حرف L خطر لان هينتج عنة تلف بل و احيانا تكسير لاجزاء المحرك الداخلية و لو فوق حرف F خطر لان هينتج عنه تلف و انفجار الاولسيهات الخاصة بالبوجيهات و تلف الجوان الخاص بالمحرك.



كمية زيت المحرك

بعد مايتم الاطمئنان علي مستوي زيت محرك السيارة و انه مش اسفل حرف L الي بترمز لكلمة Low وتعني منخفض و هنا طبعا مينفعش تمشي بالعربية كدة غير لما تزودها لغاية ما توصل لحرف F الي بيرمز لكلمة Full و ميكونش برضو اعلي منه لان دة معناة ان مستوى زيت محرك السيارة فوق الحد المسموح بيه و دة خطر برضو لا يقل خطورة عن كونه ناقص.



كثافة زيت محرك السيارة

أما عن معرفة كثافة زيت المحرك يتم وضع نقطة منع علي اصابعك و تقوم بفركها و تشوف هل فعلا بتقوم بوظيفتها الاساسية و بها لزوجة ولا خفيفة زي الماية و لا تقوم بوظيفتها طبعا لو خفيف و مش لزج يبتم استبدالة فورا بزيت جديد مناسب.



مدة صلاحية زيت محرك السيارة

ولمعرفة صلاحية زيت محرك السيارة، فإنه من الممكن أن يتم عن طريق لون الزيت، فلو كان لون زيت محرك السيارة اسود محروق أو عسلي فاتح يبقي الزيت لسة سليم و لو غامق برضو بدرجة ما يبقي بيقوم بمهامة علي اكمل وجه و بينضف اجزاء الماتور الداخلية و بيلم الرواسب الناتجة عن الاحتكاك لكن لو غامق جدا (اسود) يعني انه غير صالح تماما و تلف و يجب تغييره.