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شاهد .. سيارة مسرعة تصطدم بعائلة وتطيح بهم في الهواء

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 03:59 ص
صدى البلد
أحمد شريف
اصطدمت سيارة مسرعة بعائلة كاملة كانت تجلس اعلى دراجة نارية خلال سيرهم بأحد الطرق بالمكسيك.

ويوضح فيديو نشره موقع الفيديوهات الشهير"لايف ليك"، سيارة مسرعة تصطدم بدراجة نارية تحمل عائلة مكونة من طفل واب وام وتسقط على الأرض بشكل عنيف مميتة.

ويبين الفيديو الدراجة النارية وهي تقطع الطريق أمام سيارة مسرعة لتطيح بها و من عليها على الأرض وسط ذهول المارة الذين هرعوا إلى العائلة وحملوا الطفل وهو في حالة من الهلع لغرق وجهه بالدماء.

وأفاد الموقع ان الحادث وقع بأحد المناطق بالمسكيك، ولم يذكر الحالة الصحية للعائلة المنكوبة.

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