بالفينو البايت.. طريقة عمل البيتزا في 10 دقائق

اذا كنت تحاولين تقديم عشاء خفيف وسهل وغير مكلف ، يمكنك ان تقدمي صنية بيتزا ببواقي الفينو الموجوده بمطبخك بطريقة الشيف منى الدرديري.



مقادير بيتزا بالخبز الفينو

خبز فينو

بسطرمة او بلوبيف

فلفل اخضر رومي

بهارات

زعتر جاف

بيضة وربع كوب لبن

زيت

جبنة رومي

جبنة موتزاريلا

حلقات زيتون اسود

ملح فلفل أسود



طريقة تحضير بيتزا بالخبز الفينو.



* يقطع الخبز ويدهن قالب بالزيت وترص قطع الخبز على جانبها.



* تخفق البيضة مع اللبن ويوضع الملح والفلفل الاسود وتوزع على الفينو في الصينية.



يضاف البصل والفلفل الرومي والبسطرمة ويقلب الخليط على النار.



* يضاف البهارات والزعتر.



* يضاف زيتون للخليط ويقلب ويضاف البسطرمة على الوجه.



* يضاف على الوجه الجبنة الرومي والموتزاريلا وتوضع في الفرن ثم تقدم.