قبل الكارثة .. الشرطة الأمريكية تلقي القبض على شخص هدد بقتل اليهود

ألقت الشرطة الأمريكية في ولاية أوهايو القبض على رجل تعتقد أنه هدد بتنفيذ عملية إطلاق نار على مركز للجالية اليهودية.



وجاء هذا القرار عقب نشر جيمس ريردون، البالغ من العمر 20 عامًا، مقطع فيديو على الإنترنت لرجل يطلق مسدسًا مع شرح له يعرف المركز في يونجستاون ، شمال بيتسبيرج، وفق ما نقلته إذاعة "بي بي سي".



وقالت الشرطة إن تفتيش منزله كشف عن العديد من الأسلحة والدروع الجسدية وقناع الغاز، ووجه إليه تهم بالتهديد والتحرش، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة اليوم الاثنين.



وكان حادث إطلاق نار على معبد يهودي في بيتسبرج العام الماضي أسفر عن مقتل 11 شخصًا.