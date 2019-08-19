ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قبل الكارثة .. الشرطة الأمريكية تلقي القبض على شخص هدد بقتل اليهود

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 06:37 ص
المتهم عقب القبض
المتهم عقب القبض عليه
شريف سيد
ألقت الشرطة الأمريكية في ولاية أوهايو القبض على رجل تعتقد أنه هدد بتنفيذ عملية إطلاق نار على مركز للجالية اليهودية.

وجاء هذا القرار عقب نشر جيمس ريردون، البالغ من العمر 20 عامًا، مقطع فيديو على الإنترنت لرجل يطلق مسدسًا مع شرح له يعرف المركز في يونجستاون ، شمال بيتسبيرج، وفق ما نقلته إذاعة "بي بي سي".

وقالت الشرطة إن تفتيش منزله كشف عن العديد من الأسلحة والدروع الجسدية وقناع الغاز، ووجه إليه تهم بالتهديد والتحرش، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة اليوم الاثنين.

وكان حادث إطلاق نار على معبد يهودي في بيتسبرج العام الماضي أسفر عن مقتل 11 شخصًا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الشرطة الأمريكية تجري تحقيقا في حادث إطلاق نار بولاية أوهايو

أبشع الهجمات الإرهابية للقوميين البيض.. مقتل 157 شخصا خلال 8 سنوات.. مسلمون ويهود ومسيحيون وماركسيون هدف أنصار التفوق الأبيض

عقب هجوم تكساس .. أشهر حوادث إطلاق النار في تاريخ الولايات المتحدة

القبض على أمريكي هدد بتنفيذ عملية إرهابية ضد مركز يهودي

ترشيحاتنا

رجل أعمال يتبرع بـ 100 ألف جنيه لـ ناشئي اليد بعد الفوز بكأس العالم.. فيديو

تحرق 500 سعر في الساعة.. تعرفى على أسرع رياضة لحرق دهون البطن

لو عندك كلب او قطة.. احذر من مرض السعار الذي يسبب الوفاة للإنسان

لماذا يجب أن تخاف جوجل من نظام تشغيل هواوي الجديد

اتحاد الكرة يكشف موقف ثلاثي الأهلي من المشاركة في السوبر أمام الزمالك

شاهد.. احمد موسى يسخر من وليد أزارو على الهواء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد الحلو ونادية مصطفى فى افتتاح مهرجان القلعة .. صور

بـ مايوه أصفر وشعر مبلول .. جميلة عوض تثير الجدل بصورة مثيرة على الشاطئ .. شاهد

علم مصر يرفرف أعلى الجامعة الدولية بالرباط .. صور