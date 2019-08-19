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أول تعليق من والدة حارس مرمى منتخب كرة اليد للناشئين بعد فوزه بكأس العالم.. فيديو

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 10:08 ص
صدى البلد
آيات أحمد
قالت والدة حارس مرمي منتخب كرة اليد للناشئين، عبد الرحمن حميد، إن ابنها اتصل بها فور الفوز والحصول على كأس العالم للناشئين وكان سعيدًا، لافتة إلى أن الأبطال بالمنتخب تعبوا كثيرًا وربنا كافئهم على تعبهم.

وأضافت والدة حارس مرمى منتخب كرة اليد للناشئين، في مداخلة هاتفية ببرنامج " صباح الورد" المذاع على فضائية " Ten"، أن المنتخب كله كان لديه هدف من قبل السفر من مصر وهو الحصول على الميدالية الذهبية، مؤكدة أن الكابتن عبد الرحمن حميد كان يتمنى أن يحصل على لقب أحسن حارس بالبطولة، وحصل على اللقب بفضل الله.

وتابعت والدة حارس مرمي منتخب كرة اليد للناشئين، ابنى كان سعيد جدًا لدرجة البكاء، لأنه لم يكن مصدق أنه حقق النجاح الساحق وأمنيته، موضحًا أن المنتخب فى البداية واجه منتخبات قوية جدًا منها الأرجنتين وفرنسا ولكن الله كافئهم.

وأردفت والدة حارس مرمي منتخب كرة اليد للناشئين، أن منتخب كرة اليد يحتاج لدعم الإعلام وتسليط الضوء عليها، ودعم وزارة الشباب والرياضة للعبة لأن اللعبة قائمة بذاتها والأبطال يصرفون على اللعبة لتحقيق البطولات.

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