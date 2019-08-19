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حوادث

الداخلية تخصص سيارات لنقل كبار السن لاستخراج جوازات السفر.. صور

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 11:27 ص
سيارات الداخلية تساعد
سيارات الداخلية تساعد كبار السن
مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية اتخاذ الإجراءات اللازمة، التى من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان وصون كرامته، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على جميع الأقسام التابعة للإدارة، لتقديم كل التسهيلات لحصولهم على مختلف الخدمات الشرطية.

قامت أقسام الجوازات على مستوى الجمهورية، باستقبال عدد من المواطنين، وجميعهم من كبار السن، وذوى الإعاقة، والمرضى، وغير القادرين على الحركة، وذلك بمقرات أقسام الجوازات وخارجها، لتقديم جميع التسهيلات اللازمة لهم فى استخراج جوازات السفر والوثائق الخاصة بهم.

وفى ذات السياق، تلقت مديرية أمن الغربية، التماس (أحد المواطنين "مسن"، ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان المحلة)، والذى يرغب فى استخراج جواز سفر له والسيدة حرمه (مُسنة) وصعوبة وصولهما إلى مكتب الجوازات لظروفهما الصحية.

وعلى الفور تم تكليف إدارة حقوق الإنسان والتواصل المجتمعى للانتقال إلى مسكنهما واصطحابهما إلى مكتب جوازات المحلة الكبرى وسرعة إنهاء إجراءات استخراج الجوازات، وتم إنهاء إجراء استخراج جوازى السفر.

وتؤكد الوزارة على استمرار اتخاذ جميع الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين حال ترددهم على كل المواقع الشرطية.

وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى مراعاة حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، خاصةً كبار السن وذوى الإعاقة.
الداخلية تخصص سيارات لنقل كبار السن لاستخراج جوازات السفر.. صور
الداخلية تخصص سيارات لنقل كبار السن لاستخراج جوازات السفر.. صور
الداخلية تخصص سيارات لنقل كبار السن لاستخراج جوازات السفر.. صور
الداخلية تخصص سيارات لنقل كبار السن لاستخراج جوازات السفر.. صور
الداخلية تخصص سيارات لنقل كبار السن لاستخراج جوازات السفر.. صور
الداخلية تخصص سيارات لنقل كبار السن لاستخراج جوازات السفر.. صور
الداخلية تخصص سيارات لنقل كبار السن لاستخراج جوازات السفر.. صور

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