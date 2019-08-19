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تعرف على درجات الحرارة اليوم الاثنين 19-8-2019.. فيديو

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 11:20 ص
الارصاد الجوية
الارصاد الجوية
البهى عمرو
استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على فضائية "الأولى"، تقريرًا مُفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، الاثنين، الموافق 19-8- 2019 بالقاهرة والمحافظات.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، على محافظات ومدن مصر:

القاهرة 25 34

شبين الكوم 24 33

طنطا 24 33

دمنهور 25 31

الإسكندرية 26 31

بلطيم 24 31

مطروح 25 30

السلوم 23 30

سيوة 24 35

بورسعيد 25 32

دمياط 25 32

الزقازيق 25 36

الاسماعيلية 24 35

السويس 25 35

العريش 23 32

رفح 23 31

رأس سدر 26 35

نخل 20 34

نويبع 28 36

طابا 26 32

كاترين 18 31

الطور 27 32

شرم الشيخ 30 38

الغردقة 29 37

مرسى علم 30 36

الفيوم 26 35

بنى سويف 25 36

المنيا 25 36

أسيوط 25 37

سوهاج 26 37

قنا 26 38

الأقصر 27 40

أسوان 28 41

أبوسمبل 29 41

الوادى الجديد 29 42

شلاتين 27 37

ابو رماد 27 35

حلايب 29 34

رأس حدربة 27 34


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