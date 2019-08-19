زراعة الإسماعيلية تنظم حملات للمحاصيل الصيفية

تنظم زراعة الاسماعيلية، حملات مرورية مكثفة على جميع الزراعات الصيفية خاصة القطن، وذلك بعد تزهير المحصول ومتابعته لمكافحة دودة اللوز، والوقوف على مكافحة الآفات لهذه المحاصيل ضمن خطة المديرية لحماية المحاصيل من مخاطر الآفات والأمراض التى تهدد الإنتاج، وحل مشاكل جميع المزارعين التى تواجههم.



وقال الدكتور السيد خليل مبارك،وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية،إن لجان إدارة المكافحة تواصل جهودها لحماية المحاصيل الزراعية من الآفات الحشرية وعلى رأسها القطن من دودة اللوز بعد تزهير المحصول، والتواصل مع المزارعين والعمل على تذليل كافة العقبات والمشاكل التى تواجههم بالحلول الفورية بالتعاون مع ادارة الارشاد الزراعي.



يأتى ذلك فى اطار حرص المديرية على المتابعة الميدانية المستمرة لكافة الحقول والتلاحم مع المزارعين وحل مشاكلهم.



وقال المهندس محمود عبد القادر مدير عام مكافحة الآفات إنه منذ بدء موسم زراعات القطن كانت إدارة مكافحة الآفات مستعدة بخطة استباقية،من خلال توفير جميع مستلزمات المكافحة المتكاملة من كبسولات الجاذبات الجنسية المختلفة ، والتأكد من استلام جميع المركبات المكافحة لآفة القطن،وتوفير مستلزمات الافة سواء من المصائد وبدائل المبيدات اللازمة للمكافحة طبقا للمساحة المنزرعة بالقطن،والمتابعة الدورية والتفتيش الفنى وتوفير آلات الرش بأنواعها والتأكيد على جهازيتها دوريا ، مؤكدا على أن كل هذه الإجراءات التى تم اتباعها هدفها زيادة الإنتاجية.