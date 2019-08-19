فيديوجراف| مفاجأة الموسم .. اليسا تقرر الاعتزال

فاجأت النجمة إليسا منذ قليل جمهورها بقرار اعتزالها الغناء مشيرة إلى أن الألبوم القادم سيكون الأخير في مشوارها الفني.



وأوضحت إليسا خلال تغريدة أطلقتها على حسابها الشخصي بموقع "تويتر" قائلة: "أنا أستعد لهذا الألبوم الجديد مع الكثير من الحب والعاطفة. والسبب هو أنه سيكون الأخير في مسيرتي.



ونستعرض من خلال الفيديوجراف التالي القصة الكاملة وراء اعتزال المطربة إليسا الغناء .