القبض على عاطل بحوزته فرد خرطوش وكيلو هيروين بالمنوفية

ألقت وحدة مباحث مركز أشمون بمديرية أمن المنوفية القبض على عاطل وبحوزته 1000 جرام من مخدر الهيروين، وذلك قبل ترويجها على المتعاطين، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.



تلقى اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن وحدة مباحث مركز أشمون بمديرية أمن المنوفية من القبض على "محمد .ا.ا" عاطل وبحوزته كيلو هيروين وفرد خرطوش، وذلك قبل ترويجهم على المتعاطين.



وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.