بعد قرار حبسه.. ترحيل المخرج السينمائى لقسم النزهة

تم منذ قليل، ترحيل المخرج السينمائى الذى تم ضبطه بمطار القاهرة الدولى، خلال إنهاء إجراءات وصوله قادمًا من العاصمة أمستردام، وضبط بحوزته كمية كبيرة من الحشيش والماريجوانا، إلى قسم النزهة، وذلك لإيداعه لمحبسه تنفيذا لقرار النيابة العامة بحبسه 4 أيام.



كانت جمارك مطار القاهرة الدولي أحبطت مساء أمس الأحد، محاولة تهريب كمية كبيرة من مخدر الحشيش بحوزة مخرج سينمائي، لدى إنهاء إجراءات وصوله قادمًا من العاصمة أمستردام، وتحرر محضر بالواقعة.



وقالت مصادر جمركية بالمطار، إنه خلال إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطائرة المصرية القادمة من أمستردام، اشتبه أحمد سيد إبراهيم، رئيس القسم المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3، في مخرج سينمائي، وكلف كلا من محمد نبيل إبراهيم، وعماد صلاح سالم، مأمورا الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب بدقة.



وأضافت المصادر أنه بفتح إحدى الحقائب التابعة للراكب عثر على كيس شفاف به قطعة من مخدر الحشيش في حقيبة يد صغيرة داخل إحدى حقائبه، وبالعرض علي الدكتور ماجد موسى، مدير الجمرك، وطارق محمد محمود مدير الإدارة الرابعة، أمرا بتفتيش جميع حقائب الراكب، وعثر على كميات أخرى من مخدر الحشيش داخل 5 أكياس أخرى، و3 أكياس من مخدر الماريجوانا وكارتين بهما 10 بذور من نفس المخدر والكاتالوج الخاص بزراعتها وكذلك علبة بلاستيك بداخلها قطعة من فطر المشروم المخدر وعبوتين من أوراق البفرة ومطحنة مخدرات داخل جيوب وأحذية الراكب بالحقائب.



وأمر طارق محمد مدير، الإدارة الرابعة، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض على جمال عبد الفتاح، مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، والذي أحال الراكب للنيابة المختصة لمباشرة التحقيق.

