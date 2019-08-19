فرحة عارمة بين المصريين في الخارج بإنجاز منتخب ناشئي اليد

قال بهجت العبيدي مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج أن المصريين بالخارج يتابعون عن كثب كل ما يحدث في مصر في كافة المجالات، ويدعمون الدولة المصرية ومؤسساتها وفي القلب منها مؤسسة الرئاسة التي يقودها بكل اقتدار الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأضاف أن المصريين بالخارج يساندون بكل قوة كل من يرفع اسم مصر عاليا، ويحرصون على متابعة كل من يحقق أي إنجاز لمصر، في أي مجال من المجالات، ويقفون في ظهره مشجعين له، وهو ما ظهر جليا مع منتخب شباب كرة اليد المصري الذي قدم أداء مبهرا وتوج بكأس العالم كأول فريق من خارج القارة الأوروبية لتصبح مصر الدولة الأولى في العالم التي تفوز بهذه الكأس بعيدا عن القارة الأوروبية.



وذكر أن الفوز الغالي بهذه الكأس العالمية ترك فرحة عارمة في نفوس أبناء الجالية المصرية بالخارج، خاصة وأنه جاء نتيجة أداء راق متميز من أبطال مصر، الذين استحقوا الفوز عن جدارة على كل الفرق الكبيرة التي واجهوها وكان آخرها في المباراة النهائية التي فاز فيها فريقنا في المباراة بنتيجة ٣٢ هدفا مقابل ٢٨ على العملاق الأوروبي الفريق الألماني.



وتقدم مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج بالتهنئة للاعبي منتخب شباب اليد واتحاد كرة اليد ووزير الشباب والرياضة وللشعب المصري وللرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك بمناسبة فوز منتخب ناشئي اليد ببطولة كأس العالم التي أقيمت في مقدونيا وفاز فيها فريقنا في المباراة النهائية بنتيجة ٣٢ هدفا مقابل ٢٨ على العملاق الأوروبي الفريق الألماني



واشاد باتحاد كرة اليد المصري الذي تقدم فرقه أداء عالميا رائعا وتحقق نتائج مبهرة، مطالبا بتكريم هؤلاء الأبطال لأنهم رفعوا اسم مصر عاليا، كما طالب بضرورة استمرار رعاية هؤلاء الناشئين الذين يبشرون بمستقبل باهر لكرة اليد المصرية والرياضة بوجه عام.