ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

فرحة عارمة بين المصريين في الخارج بإنجاز منتخب ناشئي اليد

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 07:05 م
فوز منتخب شباب اليد
فوز منتخب شباب اليد
سعيد العربي
قال بهجت العبيدي مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج أن المصريين بالخارج يتابعون عن كثب كل ما يحدث في مصر في كافة المجالات، ويدعمون الدولة المصرية ومؤسساتها وفي القلب منها مؤسسة الرئاسة التي يقودها بكل اقتدار الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف أن المصريين بالخارج يساندون بكل قوة كل من يرفع اسم مصر عاليا، ويحرصون على متابعة كل من يحقق أي إنجاز لمصر، في أي مجال من المجالات، ويقفون في ظهره مشجعين له، وهو ما ظهر جليا مع منتخب شباب كرة اليد المصري الذي قدم أداء مبهرا وتوج بكأس العالم كأول فريق من خارج القارة الأوروبية لتصبح مصر الدولة الأولى في العالم التي تفوز بهذه الكأس بعيدا عن القارة الأوروبية.

وذكر أن الفوز الغالي بهذه الكأس العالمية ترك فرحة عارمة في نفوس أبناء الجالية المصرية بالخارج، خاصة وأنه جاء نتيجة أداء راق متميز من أبطال مصر، الذين استحقوا الفوز عن جدارة على كل الفرق الكبيرة التي واجهوها وكان آخرها في المباراة النهائية التي فاز فيها فريقنا في المباراة بنتيجة ٣٢ هدفا مقابل ٢٨ على العملاق الأوروبي الفريق الألماني.

وتقدم مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج بالتهنئة للاعبي منتخب شباب اليد واتحاد كرة اليد ووزير الشباب والرياضة وللشعب المصري وللرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك بمناسبة فوز منتخب ناشئي اليد ببطولة كأس العالم التي أقيمت في مقدونيا وفاز فيها فريقنا في المباراة النهائية بنتيجة ٣٢ هدفا مقابل ٢٨ على العملاق الأوروبي الفريق الألماني

واشاد باتحاد كرة اليد المصري الذي تقدم فرقه أداء عالميا رائعا وتحقق نتائج مبهرة، مطالبا بتكريم هؤلاء الأبطال لأنهم رفعوا اسم مصر عاليا، كما طالب بضرورة استمرار رعاية هؤلاء الناشئين الذين يبشرون بمستقبل باهر لكرة اليد المصرية والرياضة بوجه عام.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد .. مراسم تتويج منتخب مصر لناشئي كرة اليد ببطولة كأس العالم

عاشق الشباك.. المصرى حسن وليد يحصد لقب هداف كأس العالم لناشئي اليد

سجدة ما بعد التتويج.. منتخب ناشئي اليد حديث مواقع التواصل الاجتماعي بسبب صورة

احمد موسى يطالب باستقبال شعبي لأبطال ناشئي كرة اليد بعد فوزهم بكأس العالم.. فيديو

رئيس بعثة منتخب اليد: الفوز بكأس العالم جاء نتيجة تخطيط.. فيديو

أياديكم من ذهب .. حفيظ دراجي يهنئ ناشئي الفراعنة بعد التتويج بكأس العالم

ترشيحاتنا

ريم مصطفى تثير إعجاب متابعيها بدون مكياج

شاهد.. منة شلبى توجه رسالة مؤثرة لـ اليسا بعد إعلان اعتزالها

مصادر تكشف حقيقة اعتذار جهاد جريشة لـ الأهلى بعد مباراة بيراميدز

بعد موجة انتقادات حادة.. الجمهور يدعم احمد حلمى بـ مديح خيال مآتة

احتجاز كلب بعد عقره لسيدة وطفلها في الدقهلية

تبييض الأسنان بالكركم .. 4 وصفات سريعة ورخيصة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الموسم المسرحي المصري.. ندوة فى المهرجان القومى للمسرح

علاج وجع الثدى بعد الفطام .. 11 حيلة تخلصك من الألم نهائيا

تعالى شوف خير بلدنا.. مزارعو قلين يستوقفون موكب محافظ كفر الشيخ.. صور