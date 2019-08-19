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فن

ردود صادمة من رواد السوشيال ميديا بعد اعتزال اليسا الغناء

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 05:53 م
اليسا
اليسا
مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #كلنا_اليسا وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر.

وانهالت التعليقات من رواد السوشيال ميديا على قرار الفنانة اللبنانية اليسا باعتزال الغناء بعد إصدارها ألبومها الجديد، وجاءت أبرز التعليقات كالتالي :

‏افضل فنانه بالعالم العربي ‎#كلنا_اليسا

‏اليوم نزلوا كل دموعي 😭😭

‎#إليسا انتي مصدر سعادتي وممنوع تفلي وتبطلي الفن 😓 ‎#كلنا_اليسا.

‏فانز لبنان روحو وقفولها تحت البلكون واعملو مظاهرات 😭😭💔 ‎#كلنا_اليسا.

‏‎#كلنا_اليسا يلا لقيت لي شي ابكي عليه..

كانت النجمة اليسا كشفت عن سبب اعتزالها في تغريدة أطلقتها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" قائلة: "أنا أستعد لهذا الألبوم الجديد مع الكثير من الحب والعاطفة، والسبب هو أنه سيكون الأخير في مسيرتي، إنني أعلن ذلك بقلب شديد ولكنني على قناعة كبيرة لأنني لا أستطيع العمل في مجال مشابه للمافيا، لا يمكنني أن أكون منتجًا بعد الآن".

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