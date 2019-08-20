بحيرة فريدة..البردويل تبتعد عن مصادر التلوث وتتميز بنظام بيئي فريد .. وتنوع التركيب المحصولي في الإنتاج السمكي

بحيرة البردويل تبتعد عن مصادر التلوث

تتميز البحيرة بنظام بيئي فريد

تنوع التركيب المحصولي في الإنتاج السمكي

زيادة معدلات صيد الأسماك الفاخرة





تعد بحيرة البردويل ببئر العبد شمال سيناء، البحيرة الوحيدة التي لا تزال بعيدة عن مصادر التلوث بأنواعه، وتتميز كذلك بوجود نظام بيئي فريد مما يجعلها تتميز ا في نوعية الأسماك المنتجة.





وقد ساعد هذا الاتزان على تنوع التركيب المحصولي في الإنتاج السمكي وإنتاجها لأجود أنواع الأسماك الفاخرة المعدة للتصدير إلى أوروبا منها الدنيس وموسى والقاروص.





وقال الحاج عيد سالم رئيس جمعية البردويل،إن مشروعات التطوير تعمل علي زيادة معدلات صيد الأسماك الفاخرة مثل الدنيس والبوري، عن طريق إقامة حضانات لذريعة الأسماك ومناطق محمية. علاوة على الحفاظ عليها من التلوث.





وأكد الشيخ سالم مبارك رئيس جمعية 6 أكتوبر ببئر العبد، أن إضافة مفرخات سمكية، ووجود محميات طبيعية تعمل على زيادة أحجام الأسماك وبالتالي زيادة الكميات الإنتاجية من الأسماك علاوة على تجهيز أنواع للتصدير الي الاسواق الخارجية الي جانب تحقيق طفرة في صيد كميات كبيرة من الأسماك القاعية.





وقال اللواء أمجد الراعية،المدير التنفيذي للبحيرة، أن مساحة بحيرة البردويل تبلغ مساحتها نحو 165 ألف فدان وهذا المسطح المتاح منه للصيد نحو 60 % فقط، ويعمل حيث يعمل نحو 1228 مركبا يعمل عليها نحو 3 آلاف صياد.





مشيرا إلى إن مشروعات التطوير تشمل البواغيز الرئيسية بها , وتوفير كراكة ذات قدرة عالية للعمل داخل البحيرة بصفة مستمرة، إلى جانب تطوير مراسي البحيرة، وإقامة أعمال الحماية اللازمة ، وتهدف مشروعات التطوير إلى تنمية الثروة السمكية ببحيرة البردويل والحفاظ علي التنوع السمكي،لاسيما وأنها تنتج الأنواع القاعية التصديرية والفاخرة من الأسماك ،كما ان هناك زيادة في عمليات تصدير الأسماك إلي الخارج ، بعد التزام الشركات بالمواصفات والمعايير التصديرية.





قال اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة ، محافظ شمال سيناء، إن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتطوير بحيرة البردويل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي،خاصة وأنها البحيرة الوحيدة الخالية من التلوث، وتعد مصدرًا للثروة السمكية، ووجود أسماك فاخرة من إنتاج بحيرة البردويل لتصديرها للخارج.



