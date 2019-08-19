هذا الشيء يسبب السرطان .. احمد موسى يحذر المصريين ويطالبهم باجتنابه

قال الإعلامي أحمد موسى إن السجائر الإلكترونية أكثر ضررا من السجائر العادية، موضحا أن تجار السجائر والتبغ أكثر من يكسب الأموال.



واستنكر موسى خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ ظاهرة انتشار التدخين، حيث إنها تجلب أخطر الأمراض مثل سرطان الرئة، منوها أن البعض يتحايل على التدخين بالسجائر الإلكترونية أو بالشيشة الفاكهة.



وأكد موسى أن الولايات المتحدة الأمريكية منعت التدخين في ولاية من الولايات؛ وهناك العديد من الأماكن في جميع بلاد العالم التي منعت التدخين بها حفاظا على صحة مواطنيها.



ووجه موسى سؤالا للمشاهدين: « بتصرف كام على السيجارة في الشهر»، متعجبا من أن البعض يعتمد في الإفطار على السجائر والقهوة.



ويستضيف أحمد موسى بحلقة اليوم من برنامجه الدكتور جمال شعبان للتحدث عن أمراض القلب وخطورة التدخين.