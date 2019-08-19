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بعد فضح اتحاد الكرة.. أحمد موسى يطالب بالتحقيق في تصريحات محمد صلاح

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 08:30 م
أحمد موسى
أحمد موسى
عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي أحمد موسى؛ إن النجم العالمي محمد صلاح كشف العديد من التجاوزات التي وقعت من اتحاد الكرة؛ وكيف يدار معسكر المنتخب خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة على أرض مصر.

وأضاف موسى خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ أن محمد صلاح فضح عدم الانضباط في معسكر المنتخب؛ مشيرا إلى أنه وضع النقاط على الحروف وكشف المسكوت عنه.

وأشار موسى؛ إلي أن معسكر المنتخب المصري كان مباح للجميع ومفتوح في اي وقت «سداح مداح»؛ مرددا: « ده انضباط لفريق عايز يفوز بالبطولة».

وطالب موسى بالتحقيق فيما قاله محمد صلاح اليوم خلال حواره مع السي إن إن.

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