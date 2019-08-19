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الرئيس الجزائري يوجه بالاهتمام بوضع عمال الشركات المتحفظ على أصحابها

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 10:12 م
عبد القادر بن صالح
عبد القادر بن صالح
ا ش ا
وجه الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح اليوم الاثنين تعليمات بوجوب إعطاء الأهمية لوضع عمال الشركات الخاصة المعنية بالتدابير التحفظية.

وقال بيان رئاسة الجمهورية إن بن صالح أمر بإعطاء أهمية لاستمرار أنشطة الشركات المعنية واستمرار فرص العمل فيها وذلك خلال لقائه اليوم بنور الدين بدوي رئيس الحكومة .

وقال بيان للرئاسة الجزائرية إن اللقاء خصص لدراسة وضعية الشركات الخاصة التي خضع ملاكها لتدابير قضائية، في إطار مكافحة الفساد.

يذكر أن عددا من كبار رجال الأعمال بالجزائر متورطين في قضايا فساد مالي مع عدد من كبار المسؤولين الحاليين والسابقين ويخضع بعضهم للحبس المؤقت على ذمة تلك القضايا.

كما استعرض الرئيس بن صالح مع بدوي الأوضاع السياسية، إضافة إلى استعدادات بدء العام الدراسي الجديد.

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