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بأمر السيسى.. بحيرة البرلس تدخل عصر التنمية.. إنشاء كورنيش سياحي بتكلفة 24 مليون جنيه.. ومحافظ كفر الشيخ: ملاحقة الصيد الجائر للحفاظ على الثروة السمكية.. صور

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 08:44 ص
بحيرة البرلس
بحيرة البرلس
محمود زيدان
  • البرلس أكبر البحيرات المصرية على مساحة 108 آلاف فدان
  • تضافر الجهود الحكومية لتعميقها وتطيرها لتنمية الثروة السمكية بها
  • تنتج بحيرة البرلس نحو 46 ألف طن من الأسماك سنويًا

ثروة قومية كبرى، تقدر بمليارات الجنيهات، دخلت عصر التنمية والتطوير، بعد سنوات طويلة من الإهمال الحكومي على مدار السنوات الماضية، حيث شهدت بحيرة البرلس اهتمامًا كبيرًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطويرها باعتبارها ثاني أكبر البحيرات المصرية، والتي تقع بالكامل داخل محافظة كفر الشيخ وتشغل مساحة 108 آلاف فدان، وتعد إحدى المحميات الطبيعية، ويبلغ إنتاجها السنوي نحو 46 ألف طن من الأسماك، وفقًا لبعض الإحصائيات.

ونجحت الحكومة في بدء أعمال التطوير الناجحة ببحيرة البرلس، بالتنسيق بين محافظة كفر الشيخ، وجهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط التابع لوزارة الإسكان في إنشاء كورنيش بطول 3 كيلو مترات من أجل حماية وتجميل كورنيش بحيرة البرلس، بتكلفة 24 مليون جنيه، بطول 3000 متر للمرحلتين "الأولى والثانية" بهدف حماية جسر بحيرة البرلس من التعديات.

وتهدف التنمية والتطوير إلى تنمية الثروة السمكية ببحيرة البرلس ودعم الصيادين، حيث تم إنشاء الكورنيش بما لا يؤثر علي أحواض الترسيب لمراحل التكريك والتكوين البيئي للبحيرة، بطول 3000 متر وعرض 18 مترًا، شاملًا إنشاء ممر مشاة عرض 5.5 متر، وحارة تهدئة بعرض 8.5 متر وكورنيش مزود بالكراسي وسور "كريتال"، مع إقامة مراسي لمراكب الصيد .

وانتهت أعمال المرحلتين الأولى والثانية لتكريك بحيرة البرلس، حيث تمت المرحلة الأولى على مساحة 1500 فدان بتكلفة 90 مليونا والمرحلة الثانية على مساحة 1800 فدان بتكلفة 110 ملايين جنيه لتعميق البحيرة من 20 سم إلى 130 سم، كما يتم تعميق وتكريك وتكسية وحماية بوغاز البرلس بعمق يصل إلى 5.5 متر لتنمية الثروة السمكية ببحيرة البرلس.

وأعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، التابع للوزارة، يتولى تنفيذ العديد من المشروعات، لخدمة أهالي محافظة كفر الشيخ، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للجهاز المركزي للتعمير، ومنها: مشروع استكمال المرحلة الثانية لعملية تطهير وتعميق بوغاز وبحيرة البرلس.

وقالت الوزارة إن التطوير يشمل تكريك أحواض الترسيب وتطهير وتعميق البوغاز وحماية جوانب البوغاز وإنشاء القنوات الشعاعية ونقل ناتج التطهير، بتكلفة 155 مليون جنيه، بهدف تنمية بحيرة البرلس، وزيادة الناتج من الأسماك بها، وخلق بيئة صالحة لتكاثر أنواع مختلفة من الأسماك، وإتاحة مساحات كبيرة للصيد الحر، وتوفير فرص العمل لأهالي المحافظة.

من جانبه، أكد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، ملاحقة جميع المخالفات وجرائم صيد الزريعة والصيد الجائر للقضاء عليها تمامًا، مشيرًا إلى فرض سيطرة القانون بالبحيرة والحفاظ على حقوق ومصدر معيشة العديد من الصيادين البسطاء ببحيرة البرلس في إطار اهتمام الدولة باستعادة الأمن وفرض القانون والحفاظ على الثروة السمكية والاقتصاد القومي للدولة.
بأمر السيسى.. بحيرة البرلس تدخل عصر التنمية.. إنشاء كورنيش سياحي بتكلفة 24 مليون جنيه.. ومحافظ كفر الشيخ: ملاحقة الصيد الجائر للحفاظ على الثروة السمكية.. صور
بأمر السيسى.. بحيرة البرلس تدخل عصر التنمية.. إنشاء كورنيش سياحي بتكلفة 24 مليون جنيه.. ومحافظ كفر الشيخ: ملاحقة الصيد الجائر للحفاظ على الثروة السمكية.. صور
بأمر السيسى.. بحيرة البرلس تدخل عصر التنمية.. إنشاء كورنيش سياحي بتكلفة 24 مليون جنيه.. ومحافظ كفر الشيخ: ملاحقة الصيد الجائر للحفاظ على الثروة السمكية.. صور
بأمر السيسى.. بحيرة البرلس تدخل عصر التنمية.. إنشاء كورنيش سياحي بتكلفة 24 مليون جنيه.. ومحافظ كفر الشيخ: ملاحقة الصيد الجائر للحفاظ على الثروة السمكية.. صور
بأمر السيسى.. بحيرة البرلس تدخل عصر التنمية.. إنشاء كورنيش سياحي بتكلفة 24 مليون جنيه.. ومحافظ كفر الشيخ: ملاحقة الصيد الجائر للحفاظ على الثروة السمكية.. صور
بأمر السيسى.. بحيرة البرلس تدخل عصر التنمية.. إنشاء كورنيش سياحي بتكلفة 24 مليون جنيه.. ومحافظ كفر الشيخ: ملاحقة الصيد الجائر للحفاظ على الثروة السمكية.. صور

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بأمر السيسى.. بحيرة البرلس تدخل عصر التنمية.. إنشاء كورنيش سياحي بتكلفة 24 مليون جنيه.. ومحافظ كفر الشيخ: ملاحقة الصيد الجائر للحفاظ على الثروة السمكية.. صور

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