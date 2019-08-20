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حوادث

المتهمون بسرقة الدراجات البخارية في بولاق أبو العلا: ارتكبنا 5 حوادث مماثلة

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 05:01 ص
سرقة الدراجات البخارية
سرقة الدراجات البخارية
رامى المهدي
قررت النيابة العامة حبس عاطلين 4 ايام على ذمة التحقيقات التى تجري معهم لاتهامهم بسرقة الدراجات البخارية من منطقة بولاق ابو العلا.

وأوضحت التحقيقات ان معلومات وردت لضباط وحدة مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا، مفادها قيام عاطلين بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات البخارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" وأنهما وراء ارتكاب العديد من تلك الحـوادث .

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة لهما بأماكن ترددهما أسفرت إحداها عن ضبطهما.

وبمواجهتهما بالتحريات أيداها واعترفا بارتكاب 5 حوادث سرقة فى نفس المنطقة وبذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط جميع الدراجات البخارية المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" صاحب ورشة.

وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على الدراجات البخارية واتهموهما بالسرقة.

وحرر عن ذلك ملحقًا للمحاضر الأصلية، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها المتقدم.

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