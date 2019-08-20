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هل الأبوة تجعل الناس أكثر سعادة.. دراسة تكشف الجديد

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 07:29 ص
صدى البلد
محمد علي
أبرزت نتائج دراسة من جامعة هايدلبرج الألمانية، التي فحصت بيانات دراسات أوروبية سابقة، أن إنجاب الأطفال يجعل الآباء أكثر سعادة ولكن فقط بعد أن يكبروا في السن، وإن أولئك الذين لديهم أطفال أصغر سنا هم أقل سعادة من أقرانهم الذين لا يوجد لديهم أطفال، وفق ما نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وأخذت الدراسة بآراء 55 ألف شخص، ووجدت أن السعادة أكثر شيوعًا بين الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا أو أكثر ولديهم أبناء مستقلون عنهم كونوا حياة خاصة بهم.

وقالت الدراسة ان الآباء بعد الخمسين، كانوا أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب ولديهم استقرار مالي أكبر من أقرانهم الذين لديهم أبناء صغيري السن.

ووجدت الدراسة أن الآباء والأمهات الذين لديهم أطفال معالين أقل سعادة من أقرانهم المعفيين من المسؤولية، بسبب 3 عوامل، فالآباء الأقل سنا، لديهم نقص في 3 عوامل، "أوقات النوم والراحة والمال".

وقال كريستوف بيكر، في مجلة نيو ساينتست، إن الأبناء الأكبر سنًا ، والذين يتمتعون بالاكتفاء الذاتي ، يسهمون على الأرجح في "رفاه آبائهم" من خلال "الإثراء الاجتماعي، وبالتالي ، فإن دور الأبناء كمقدمي رعاية أو داعمين ماليا أو مجرد تواصل اجتماعي هو أمر عظيم للأبوة".

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