لمس جسمى وانا نايمة .. قاتلة حماها بـ المقطم: عرض على فلوس لممارسة الرذيلة وخلصت عليه بالسكين

"حمايا عرض عليا فلوس لممارسة الرذيلة، بعد أن لمس جسدي وانا نايمة، استيقظت من نومي وهرولت مسرعة الى صديقتي واجريت اتصالًا هاتفيًا بزوجي ولكن لم أخبره بما حدث، رغم كل ذلك لم يكف عن ملامسة جسدى ومحاولة التحرش بي، لم أجد وسيلة للدفاع عن شرفي إلا أن أستل سكين المطبح لإ دافع عن شرفي" .. تلك كانت بداية اعترافات المتهمة بقتل حماها بمنطقة المقطم.





سردت المتهمة بقتل حماها تفاصيل تلك الجريمة التى دارت رحاها بمنطقة المقطم أمام فريق من النيابة العامة قائلة: في تمام الساعة العاشرة ونصف من صباح يوم الجريمة، كنت نائمة في غرفتي المجاورة لـ حمايا، الذي يبلغ من العمر 66 عامًا، استيقظت خلالها على صوتة وبعد دقائق معدودة فوجئت بـه يلمس اجزاء حساسة من جسدى فنهرتة وتوجهت الى المطبخ لكي أقوم بتجهيز الفطار، واثناء ذلك عاود حمايا يلمس جسدى مره أخرى، وهنا تركتة وذهبت الى إحدى الجيران وقمت بالاتصال بزوجي ولكن لم أخبره بما حدث.





مكثت ما يقرب من نصف ساعة، مع صديقتي التى تقطن أمام شقتي، وعقب عودتي طلب حمايا الجلوس بجواره لمصالحتى وعرض عليه مبلغ مالي مقابل ممارسته الرذيلة معي وهنا لم أشعر بنفسي إلا وانا بستل السكين وأطعنه عدة طعنات فى أنحاء جسده النحيل.





وأوضحت التحقيقات، أن قسم شرطة المقطم تلقى بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة عجوز، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبإجراء المعاينة عثر علي الجثة في وضع الجلوس بأرضية الصالة يرتدي ملابسه كاملة وبه جرح طعني بالصدر وتبين سلامة جميع منافذ الشقة، ووجود آثار دماء أمام كنبة بالصالة وعثر بجواره علي سكين ملوثة بالدماء.





وأشارت تحقيقات النيابة العامة، أنه بسؤال زوجة نجل المتوفي ربة منزل ومقيمة بذات العنوان، قررت بأنها حال عودتها للشقة سكنها عثرت علي جثة المتوفي ونفت علمها بملابسات الحادث، بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين عدم صحة رواية زوجة نجل المجني عليه وأنها وراء ارتكاب الواقعة.



