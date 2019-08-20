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وداعا مهنة مساعد صيدلي.. سنتان سجنا و10 آلاف جنيه غرامة عقوبة مزاولة المهنة دون ترخيص

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 10:29 ص
القائم بأعمال نقيب
القائم بأعمال نقيب الصيادلة السابق
محمد غالي
قال القائم بأعمال نقيب الصيادلة السابق الدكتور عصام عبد الحميد، إن مبدأ تواجد غير الصيدلي لبيع الدواء للجمهور مرفوض تمامًا، مضيفًا أنه في حالة مرور لجان التفتيش الصيدلي تقوم بتحرير محضر إداري بعدم تواجد المدير بغرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه وسنتين سجنًا لغير الصيدلي الذي يمارس المهنة. 

وأكد القائم بأعمال نقيب الصيادلة السابق في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن حملات التفتيش الصيدلي إذا وجدت غير الصيدلي يبيع الدواء للجمهور، سيجرى تحرير محضر مزاولة مهنة بدون ترخيص بعقوبة تصل إلى سنتين سجنًا و10 آلاف جنيه غرامة طبقًا لقانون نقابة الصيادلة.

وذكر القائم بأعمال نقيب الصيادلة السابق أن النقابة العامة تقوم بالتنسيق مع النقابات الفرعية، ليتم حصر أسماء الصيادلة غير الجديرين بممارسة المهنة، مضيفًا أن لجنة التحقيق توقف المخالفين عن ممارسة المهنة والعقوبة تتدرج على حسب المخالفة التي تصل الشطب.

وأشار القائم بأعمال نقيب الصيادلة السابق إلى أن النقابة تتخذ الإجراءات القانونية للدفاع عن المهنة، وتحاسب المخطئين، مشيرًا إلى أن الجهة التنفيذية بعد التفتيش والتحقيق والتأديب هي وزارة الصحة.

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