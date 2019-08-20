ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط تشكيل أجنبي لترويج الفودو في شبرا الخيمة

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 11:58 ص
صورة أرشيفية - حملات
صورة أرشيفية - حملات
إبراهيم الهوارى
ألقت مباحث القليوبية القبض على تشكيل عصابي يضم 4 عاطلين يتزعمهم عاطل يدعى الأجنبي لترويج المخدرات في شبرا الخيمة وبحوزتهم كميات من المخدرات وأحيلوا للنيابة فتولت التحقيق.

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد وائل نبيل رئيس مكتب المخدرات بمديرية الأمن يفيد بضبط تشكيل عصابي لترويج المخدرات يتزعمه عاطل يدعى الأجنبي.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين هم ا ع 24 سنة وشهرته الأجنبي وم ص 25 سنة السابق اتهامه في قضيتي سلاح، ون ش، 42 سنة وم ج 31 سنة.

وبتفتيش المتهمين عثرا بحوزتهم على بحوزتهم كيلو فودو و300 جرام حشيش ومبلغ مالي وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمخدرات بقصد الاتجار، وتولت النيابة التحقيق.

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

ياخدو الأهرامات وما يفوزوش بالكاس.. مدرب منتخب مصر لليد يتحدث عن تحفيز اللاعبين قبل نهائي المونديال.. فيديو

عدلي القيعي يكشف عن مزايا المدير الفني الجديد لـ الأهلي

بـ الروز.. هيدي كرم تبهر متابعيها في أحدث إطلالاتها

اخبار الرياضة ليلا .. استقبال اسطوري لمنتخب اليد للناشئين.. القيعي يكشف أكاذيب لاسارتي..فيديو وصور

أشهر الحبيبة فى الوسط الفني.. بينهم عزت أبو عوف وفاتيما.. صور

لقطات تحبس الأنفاس.. مرشد سفاري يواجه عشيرة من الأسود المفترسة

لمس جسمى وانا نايمة .. قاتلة حماها بـ المقطم: عرض على فلوس لممارسة الرذيلة وخلصت عليه بالسكين

اعتزال اليسا الغناء.. أول رسالة من الفنانة اللبنانية لجمهورها

اطلالة مثيرة بـ بطن مكشوف.. لقاء الخميسي تشعل إنستجرام في أحدث ظهور لها من الجيم

لتوفير النفقات.. التعليم تتخذ قرارا جديدا بشأن طباعة كتاب دليل المعلم

لقطات تحبس الأنفاس.. مرشد سفاري يواجه عشيرة من الأسود المفترسة

شوبير يفتح النار على محمد صلاح.. ويكشف تفاصيل أزمة عمرو وردة فى المنتخب.. فيديو

عدلي القيعي يكشف عن مزايا المدير الفني الجديد لـ الأهلي

شوبير يفتح النار على محمد صلاح وأحمد موسى يدافع عن لاعب ليفربول بقوة..فيديو

مأساة.. سهر دخلت المستشفى للولادة فأصيبت بفشل كلوي وتسمم فى الدم.. تفاصيل كارثية

وداعا مهنة مساعد صيدلي.. سنتان سجنا و10 آلاف جنيه غرامة عقوبة مزاولة المهنة دون ترخيص

أشهر الحبيبة فى الوسط الفني.. بينهم عزت أبو عوف وفاتيما.. صور

الصحفيين تعلن عن رحلة إلى رأس البر بالتعاون مع الشباب والرياضة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سائق يشعل النيران في نفسه بكفر الدوار.. صور

بعد خناقة الساحل .. زينة تستفز أحمد عز من جديد .. شاهد

إكسسورات هندية .. هند صبري في أحدث ظهور لها