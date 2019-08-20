ضبط تشكيل أجنبي لترويج الفودو في شبرا الخيمة

ألقت مباحث القليوبية القبض على تشكيل عصابي يضم 4 عاطلين يتزعمهم عاطل يدعى الأجنبي لترويج المخدرات في شبرا الخيمة وبحوزتهم كميات من المخدرات وأحيلوا للنيابة فتولت التحقيق.



تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد وائل نبيل رئيس مكتب المخدرات بمديرية الأمن يفيد بضبط تشكيل عصابي لترويج المخدرات يتزعمه عاطل يدعى الأجنبي.



وتبين من التحقيقات أن المتهمين هم ا ع 24 سنة وشهرته الأجنبي وم ص 25 سنة السابق اتهامه في قضيتي سلاح، ون ش، 42 سنة وم ج 31 سنة.



وبتفتيش المتهمين عثرا بحوزتهم على بحوزتهم كيلو فودو و300 جرام حشيش ومبلغ مالي وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمخدرات بقصد الاتجار، وتولت النيابة التحقيق.