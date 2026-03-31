القوات الديمقراطية المتحالفة تشن سلسة هجمات بإقليم إيتوري في الكونغو الديمقراطية

شنت جماعة القوات الديمقراطية المتحالفة المرتبطة بتنظيم (داعش) الإرهابي سلسة هجمات في إقليم إيتوري بشمال شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث استهدفت خلال 48 ساعة، ما لا يقل عن أربع قرى تقع غرب مدينة بونيا على محور مامباسا-كومندا.

وذكر راديو "فرنسا الدولي"، أن الهجمات بدأت في قرية بابونجوي الواقعة ضمن إقليم مامباسا، ما أثار حالة من الذعر بين السكان وتسبب في نزوح عدد منهم، مشيرا إلى عدم توفر حصيلة دقيقة للضحايا حتى الآن.

وأكد الناشط الحقوقي جون فوليفيريو أن عددا كبيرا من المدنيين تم اختطافهم من قبل عناصر الجماعة، مشيرا إلى أنه بعد نهب واسع للمحال التجارية والمتاجر، قام المهاجمون باقتياد مدنيين لإجبارهم على نقل المسروقات إلى عمق الغابات.

وأعلن المتحدث باسم الجيش في إيتوري الملازم جول نجونجو أن عمليات عسكرية جارية في المنطقة، مشيرا إلى أنه تم بالفعل تحرير نحو 100 رهينة.

وبحسب منظمات المجتمع المدني، كثفت الجماعة المسلحة هجماتها في الإقليم خلال الأسابيع الأخيرة، حيث تم تسجيل أكثر من 10 هجمات في إقليم مامباسا وحده خلال شهر واحد. كما استهدفت في مطلع مارس موقعين للتعدين، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 17 شخصا.