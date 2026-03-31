قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عشرة عقود من الاغتراب: سر الخلود في وجه جميلة الجميلات نفرتيتي
موعد شم النسيم 2026 .. إجازات شهر أبريل
مصادر تكشف: ترشيح اسمين لمنصب وكيل الأزهر ورفعهما للرئاسة للحسم
وكيل تشريعية النواب يدين إقرار إعدام الأسرى الفلسطينيين : انتهاك خطير للقانون الدولي
السحب المنخفضة بتقرّب للقاهرة ومعاها أمطار | تحذير طارئ من الأرصاد
سائق المدير .. سقوط المتهم بسرقة مؤسسة عربية للإغاثة في العمرانية
الأرصاد تحذر : أمطار متفاوتة وتقلبات جوية تضرب المحافظات بداية من الأربعاء
الأمم المتحدة : يجب وضع حد للهجمات على جنود حفظ السلام في لبنان ومحاسبة المسؤولين
ربنا لما بيبتلي حد يبقى بيحبه .. آيات أباظة تكشف تطورات حالتها الصحية
خبير : قانون إعدام الأسرى تشريع انتقامي .. ولابد أن تتحرك المحكمة الجنائية فورًا
تشابي ألونسو يستهدف نجم ريال مدريد.. خطة المدرب الجديد لتعويض رحيل صلاح عن ليفربول .. تعرف عليهم
سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 31 مارس 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

القوات الديمقراطية المتحالفة تشن سلسة هجمات بإقليم إيتوري في الكونغو الديمقراطية

علم الكونغو
علم الكونغو
أ ش أ

شنت جماعة القوات الديمقراطية المتحالفة المرتبطة بتنظيم (داعش) الإرهابي سلسة هجمات في إقليم إيتوري بشمال شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث استهدفت خلال 48 ساعة، ما لا يقل عن أربع قرى تقع غرب مدينة بونيا على محور مامباسا-كومندا.

وذكر راديو "فرنسا الدولي"، أن الهجمات بدأت في قرية بابونجوي الواقعة ضمن إقليم مامباسا، ما أثار حالة من الذعر بين السكان وتسبب في نزوح عدد منهم، مشيرا إلى عدم توفر حصيلة دقيقة للضحايا حتى الآن.

وأكد الناشط الحقوقي جون فوليفيريو أن عددا كبيرا من المدنيين تم اختطافهم من قبل عناصر الجماعة، مشيرا إلى أنه بعد نهب واسع للمحال التجارية والمتاجر، قام المهاجمون باقتياد مدنيين لإجبارهم على نقل المسروقات إلى عمق الغابات.

وأعلن المتحدث باسم الجيش في إيتوري الملازم جول نجونجو أن عمليات عسكرية جارية في المنطقة، مشيرا إلى أنه تم بالفعل تحرير نحو 100 رهينة.

وبحسب منظمات المجتمع المدني، كثفت الجماعة المسلحة هجماتها في الإقليم خلال الأسابيع الأخيرة، حيث تم تسجيل أكثر من 10 هجمات في إقليم مامباسا وحده خلال شهر واحد. كما استهدفت في مطلع مارس موقعين للتعدين، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 17 شخصا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تعطيل الدراسة في المدارس غداً و بعد غد.. هل حسمت التعليم قرارها؟

وزير التربية والتعليم

تعطيل الدراسة غداً وبعد غد بالمدارس|هل صدر القرار النهائي في اجتماع الأعلى للتعليم؟

ظاهرة جوية غريبة

حالة من الجدل.. ما حقيقة صور الأجسام المضيئة في سماء مصر؟

وزير التربية والتعليم

قبل ساعات من موجة الأمطار.. اجتماع عاجل للمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي

فصل التيار الكهربائي بمحافظة البحيرة

جدول فصل التيار الكهربائي عن عدة قرى ومناطق بمحافظة البحيرة.. اعرف السبب

حالة الطقس

الأرصاد تُحذر والتعليم تحسم الجدل.. هل يتم تعطيل الدراسة غدا؟

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعطيل الدراسة غداً وبعد غد في المدارس؟|قرار حاسم خلال ساعات

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 31-3-2026

ترشيحاتنا

المسرح

جيهان زكي: نستهدف اكتشاف جيل جديد من الموهوبين عبر مهرجان قومي للمسرح المدرسي

بعد واقعة الاعتداء داخل مركز شباب دار السلام.. الآباء تطالب بتعديل قانون الأسرة: "القانون لا ينصفنا"

بعد واقعة الاعتداء داخل مركز شباب دار السلام.. الآباء تطالب بتعديل قانون الأسرة: "القانون لا ينصفنا"

طائرة الأهلي

هيمنة لا تنكسر.. سيدات الأهلي يكتبن التاريخ بـ42 بطولة والرباعية الكاملة فى الكرة الطائرة

بالصور

طعـم ولا في المطاعم.. طريقة عمل ملوخية برؤوس الجمبري

«طعـم ولا في المطاعم».. طريقة عمل ملوخية برؤوس الجمبري
«طعـم ولا في المطاعم».. طريقة عمل ملوخية برؤوس الجمبري
«طعـم ولا في المطاعم».. طريقة عمل ملوخية برؤوس الجمبري

ماذا يحدث لوجهك عند استخدام قشر الموز عليه؟

ماذا يحدث لوجهك عند استخدام قشر الموز عليه؟
ماذا يحدث لوجهك عند استخدام قشر الموز عليه؟
ماذا يحدث لوجهك عند استخدام قشر الموز عليه؟

«سر بسيط هيغير حياتك».. طريقة ذكية تخليك توفر فلوسك كل شهر بدون حرمان

طريقة ذكية تخليك توفر فلوسك كل شهر بدون حرمان
طريقة ذكية تخليك توفر فلوسك كل شهر بدون حرمان
طريقة ذكية تخليك توفر فلوسك كل شهر بدون حرمان

«مش هترمي الأكل تاني».. طريقة عمل أكلات من بواقي الطعام تفتح النفس وتوفر فلوسك

طريقة عمل أكلات من بواقي الطعام تفتح النفس وتوفر فلوسك
طريقة عمل أكلات من بواقي الطعام تفتح النفس وتوفر فلوسك
طريقة عمل أكلات من بواقي الطعام تفتح النفس وتوفر فلوسك

فيديو

آية عبد الرحمن

أكتر واحدة بتشتغل.. آية عبد الرحمن: محتاجة 4 مني عشان أقوم بمسئولياتي أو قوة خارقة| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: لماذا تتحول المرأة القوية إلى أنثى مع الرجل المناسب ؟

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: تشكيك بلا دليل.. كيف تحولت قرارات حماية الطلاب إلى مادة للشائعات؟

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: سماء النزاعات.. حين تبتلع السياسة أجنحة المعارض الدولية في المنطقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حكاية نرجس ومأزق النهاية المعروفة

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: إذا سقطت إيران... زلزال سياسي يهز الشرق الأوسط

المزيد