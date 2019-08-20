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حوادث

بغرامات 12 مليون جنيه.. سقوط 6 هاربين من أحكام في القاهرة

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 12:09 م
ضبط متهمين
ضبط متهمين
كتب محمد صبري
نجحت أجهزة البحث الجنائى بالقاهرة بإشراف اللواء نبيل سليم، مدير المباحث، في ضبط ٦ من المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية باجمالي غرامات قرابة ١٢ مليون جنيه، في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

وكان اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، أمر بتكثيف جهود أجهزة الأمن لضبط الهاربين من أحكام قضائية، خاصة التي قاربت على الانتهاء.

ففى الزاوية الحمراء، تم ضبط مقاول مطلوب التنفيذ عليه في 10 أحكام حبس فى قضايا "مبانى، تبديد " بإجمالى عقوبات بلغت (سنتين و10 شهور حبس)، وغرامات مالية مستحقة بلغت (2,945,750 إثنان مليون وتسعمائة وخمسة وأربعون ألف وسبعمائة وخمسون جنيه).

وكذا تم ضبط تاجر ومطلوب التنفيذ عليه فى عدد 5 قضايا "مبانى" بإجمالى غرامات مالية مستحقة بلغت (5,000,000 خمسة ملايين جنيه).

كما تم ضبط مهندس مطلوب التنفيذ عليه فى قضية "مبان" والمقضي فيها بغرامة مالية بلغت (1,987,200 مليون وتسعمائة وسبعة وثمانون ألف ومائتان جنيه).

وضبط صيدلى ، ومطلوب التنفيذ عليه فى قضية "مبانى" والمقضي فيها بغرامة مالية بلغت (348,000 ثلاثمائة وثمانية وأربعون ألف جنيه)، وأيضًا تم ضبط مقاول ومطلوب التنفيذ عليه فى قضيتين"مبانى" .. بإجمالي غرامات مالية مستحقة بلغت (2,400,000 إثنان مليون وأربعمائة ألف جنيه).

كما ضبط موظف سابق بمصلحة الدمغة ، ومطلوب التنفيذ عليه فى قضية "استيلاء على المال العام" والمقضي فيها بغرامة مالية تجاوزت (إثنان مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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