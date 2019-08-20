سنتان سجنا و10 آلاف جنيه غرامة عقوبة مزاولة مهنة صيدلي دون ترخيص.. الغلق والشطب في انتظار الصيدليات المخالفة.. 5% يديرها أشخاص غير مؤهلين

وداعا مهنة مساعد صيدلي.. سنتان سجنا و10 آلاف جنيه غرامة عقوبة مزاولة المهنة دون ترخيص

الصيادلة: الغلق والشطب في حالة عدم عمل الصيدلي داخل أجزخانته

نجوى هاشم: 5% من الصيدليات يديرها أشخاص غير مؤهلين

في صراع بقاء مهنة الصيدلة وحمايتها من الدخلاء، تسعى النقابة العامة للصيادلة والنقابات الفرعية لها بالتعاون مع إدارة التفتيش الصيدلي، بحصر الصيدليات لفرز غير الغيور على المهنة ويتعدى قوانينها ومبادئ، وتنظيفها من الدخلاء.وقال القائم بأعمال نقيب عام الصيادلة السابق الدكتور عصام عبد الحميد، إن مبدأ تواجد غير الصيدلي لبيع الدواء للجمهور مرفوض تمامًا، مضيفًا أنه في حالة مرور لجان التفتيش الصيدلي تقوم بتحرير محضر إداري بعدم تواجد المدير بغرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه وسنتين سجنًا لغير الصيدلي الذي يمارس المهنة.وأكد الدكتور عصام عبد الحميد، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن حملات التفتيش الصيدلي إذا وجدت غير الصيدلي يبيع الدواء للجمهور، سيجرى تحرير محضر مزاولة مهنة بدون ترخيص بعقوبة تصل إلى سنتين سجنًا و10 آلاف جنيه غرامة طبقًا لقانون نقابة الصيادلة.وذكر القائم بأعمال نقيب الصيادلة السابق أن النقابة العامة تقوم بالتنسيق مع النقابات الفرعية، ليتم حصر أسماء الصيادلة غير الجديرين بممارسة المهنة، مضيفًا أن لجنة التحقيق توقف المخالفين عن ممارسة المهنة والعقوبة تتدرج على حسب المخالفة التي تصل الشطب.وأشار القائم بأعمال نقيب الصيادلة السابق إلى أن النقابة تتخذ الإجراءات القانونية للدفاع عن المهنة، وتحاسب المخطئين، مشيرًا إلى أن الجهة التنفيذية بعد التفتيش والتحقيق والتأديب هي وزارة الصحة.من جانبها، قالت الدكتورة نجوى هاشم، نقيب صيادلة الجيزة، إن الصيادلة يستغرقون العديد من السنوات في الدراسة لفهم الدواء ومعرفة آثاره الجانبية ودوره التفاعلي.وأكدت الدكتورة نجوى هاشم، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الصيادلة متواجدون بنسبة 95% داخل الصيدليات، وتوجد أعداد كبيرة من الخريجين والصيادلة يعانون من البطالة بالمهنة، لافتة إلى أن تسليط الضوء على نسبة 5% من الصيدليات لا تستخدم صيادلة بصفة مستمرة تشويه للمهنة.وأضافت نقيب صيادلة الجيزة أن إدارة التفتيش تمر دائما على الصيدليات، وفي حالة التأكد من تواجد من هم ليسوا خريجي صيدلة وبعد الاستعلام مرة واثنين يتم تحويل الصيدلي إلى التحقيق والتأديب ويعاقب حتى الشطب.الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، أكد أنه يوجد بعض العاملين بالصيدليات، لمعاونة الصيدلي على صرف الأدوية، مشيرا إلى أن المسئولية القانونية والطبية تقع على الصيادلة.وقال الدكتور محمد الشيخ، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن القليل فقط من الصيدليات يستعينون بالصيادلة طول فترة تعاملها مع الجمهور، مشيرًا إلى أنه في حالة دخل التفتيش الصيدلي ولم يجد صيادلة يتم عمل غلق إداري لتلك الصيدليات.وأوضح نقيب صيادلة القاهرة، أن لكل مهنة بعض من يسيئون لأصحابها، مستنكرا إدارة بعض الصيدليات من قبل غير صيادلة ويسمى دخيلا على المهنة، وذلك من خلال بعض الصيادلة الذين يقومون بترخيص صيدلية وتدار من شخص غير صيدلي ويسمى "المدير الورقي" وذلك قليل.وأضاف الدكتور محمد الشيخ أنه في حال وصول معلومات عن تلك الحالات، يتم التحقيق مع الصيدلي المدير من قبل النقابة الفرعية، وتتم إحالته لهيئة التأديب بالنقابة العامة لاتخاذ الإجراءات التي تصل لشطبه، ويتم التنسيق مع مديريات الشئون الصحية لاتخاذ إجراءات الغلق الإداري.