طريقة عمل حواوشي دجاج

حواوشي الدجاج من الأطباق الرئيسية غير التقليدية التى يمكنك إعدادها وتحضيرها على طريقة الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد.



مقادير حواوشي دجاج

نصف كيلو فيليه دجاج مفروم

بصلة كبيرة مفرومة

1 ثمرة فلفل حار

1 ثمرة فلفل رومي أخضر مفرومة

1 ملعقة صغيرة كاري

1 ملعقة صغيرة كركم

سمنة للدهن

خبز بلدي

بيضة

نصف كوب بقسماط

2 ثمرة طماطم مفرومة

ملح

فلفل أسود



طريقة تحضير حواوشي دجاج

* يخلط الدجاج مع التوابل والملح والفلفل الأسود و البصل والفلفل الرومي والحار والطماطم

* تحشى أنصاف الخبز بالخليط

* تدهن بالسمنة وتوضع في طاسة على النار

* يقلب الحواوشي على الوجه الآخر

* يقدم عند تمام النضج



