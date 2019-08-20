محافظ الغربية: اجتماع مع المقاولون العرب لبحث المشروعات المتعثرة

أكد اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، حرصه الشديد على إنهاء جميع المشروعات المتعثرة لإسراع وتيرة التنمية.



وعقد في إطار ذلك اجتماعا موسعا مع ممثلي شركة المقاولون العرب لبحث المشروعات المتعثرة بنطاق المحافظة ووضع برنامج زمنى لإنهاء جميع الأعمال المطلقة قبل 30 /9 /2019.



تمثلت مشروعات الرصف المتعثرة في مركز ومدينة المحلة بطريق مصرف نمره (5) بطول 6 كم أما في مركز ومدينة طنطا تمثلت في طريق (طنطا / شوبر بطول 1.5كم – شقرف / تلبنت بطول 500م – شبشير الحصة / كنيسة دمشيت بطول 1.3 كم ).



بينما تمثلت في مركز قطور طريق (قطور/ المحلة الكبرى بطول 1.6كم – نشيل / ميت الشيخ بطول 1.7كم - ترعة العتابية بطول 450م).



كما تضمنت أيضًا في مركز ومدينة بسيون (محلة اللبن / الفرستق بطول 1.3كم - طريق نشوت بطول 1.4كم).



وتضمنت أيضًا في مركز ومدينة كفر الزيات أعمال صف طريق الدلجمون / كفر المحروق بطول 4.3 كم.



وخلال الاجتماع شدد محافظ الغربية على الالتزام التام بالمواعيد المحددة لنهو الأعمال مع مراعاة المواصفات القياسية لأعمال الرصف وإنشاء بلاعات تصريف مياه الأمطار وعمل مناسيب مناسبة لعدم تجمع أي مياه بالطرق.



كما أكد على مسؤولي الشركة، الانتهاء من أعمال الرصف بشارع محمد فريد بطنطا نهاية الشهر الجاري كحد أقصى.



وفى نهاية الاجتماع أشار محافظ الغربية الى أن جميع أجهزة المحافظة تسير بخطى ثابتة نحو إنهاء جميع المشروعات المتوقفة منذ سنوات مع الوضع في الاعتبار المشروعات التي تعود بالنفع على المواطنين بصفة مباشرة.