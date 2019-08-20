العسكري السوداني يعلن حل المجلس بعد قليل

أعلن المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق شمس الدين الكباشي، عن تسليم قوى إعلان الحرية والتغيير قائمة مرشحيها للمجلس السيادي.



وبحسب "سكاي نيوز"، قال الكباشي:"تسلمنا أسماء مرشحي قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري سيحل بعد قليل".



وكان المجلس العسكري السوداني قد أعلن أمس الاثنين إرجاء حله لمدة 48 ساعة، بسبب تأخر قوى الحرية في تقديم مرشحيهم للمجلس السيادي.



وبتقديم قوى الحرية والتغيير قائمة المرشحين، واكتمال نصاب المجلس السيادي، فإن العسكري الانتقالي سيتم حله بموجب الوثيقة الدستورية التي وقع عليها الطرفان.



