أضرار معجون الأسنان .. لا يهدئ الحروق ولا يفتح الشفايف

في الحروق تفتيح المناطق الداكنة وغيرها من المشكلات يدخل معجون الأسنان كحل فعال لمعالجة تلك المشكلات إلى جانب تنظيف الأسنان والبقاء عليها محمية من التسوس، وعلى الرغم من تلك الفوائد المتعددة إلا أن هناك أضرارا لمعجون الأسنان يسببها أثناء استخدامه في الجوانب الأخرى، منها اضرار معجون الاسنان على الشفايف و اضرار معجون الأسنان للحروق وعير من أضرار معجون الأسنان الذي يسببها .



أضرار معجون الأسنان للوجه

هناك الكثير من وصفات تفتيح البشرة تعتمد في مكوناتها على معجون الأسنان كواحد من المواد الكيميائية الفعالة في هذه العملية، فهو يعتبر من المواد التي تساعد على علاج حب الشباب و التجاعيد، و تفتيح البقع الداكنة.



ولما له من فوائد كثيرة ترجع على البشرة تعتبر اضرار معجون الاسنان للوجه تجعلك تفكر كثيرًا قبل تطبيقه على وجهك، وهذه هي اضرار معجون الاسنان للوجه:



- يعمل معجون الأسنان على تهييج البشرة، بسبب المواد الكيميائية القوية الموجودة ضمن مكوناته، فهو يحتوي على مستوى أس هيدروجيني مختلف عن مستوى الأس الهيدروجيني للبشرة والذي يعتبر طبيعيًا.



-على الرغم من وصفه لحل مشكلة حب الشباب، لكنه يزيد الوضع سوءًا عند أصحاب البشرة شديدة الجفاف.



- بالإضافة إلى تسببه في جفاف البشرة، والطفح، والاحمرار.



أضرار معجون الأسنان للشفايف

وصفات لا عدد لها من معجون الأسنان للقضاء على مشكلة تشقق واسمرار الشفايف وعودتها إلى طبيعتها حيث اللون الوردي المعهود، ولكن حل تلك المشكلة لن يستمر سوى لبضع أيام ليعود الأمر كما كان مضاف إليه الأضرار الناتجة عن استخدام معجون الأسنان في منطقة الشفاه.



أشارت دراسة أجريت حديثًا أن استخدام معجون الأسنان لتنظيف الأسنان فقط قبل إضافته إلى وصفات تفتيح الشفاة يسبب التهاب الشفاة، والأكثر معاناة بهذا الالتهاب هن السيدات وعند استخدام معجون الأسنان كمكون لتفتيح وعلاج تشقق الشفايف، يتسبب ذلك في زيادة اسمرار الشفاه ومحيطها، ويرجع ذلك لاحتواء المعجون على مكونات قوية لتنظيف الأسنان، كـ المنكهات والمواد الحافظة والألوان والمواد المنظفة ومضادات الحموضة و أملاح الفلوريد.



أضرار معجون الأسنان للحروق

يعتبر استخدام معجون الأسنان للتطيب من الحروق من الطرق التقليدية التي نتبعها منذ زمن طويل، ظنَا بأن ذلك سيفيد في تهدئة الحروق، ولكن ما لا يعلمه الكثيرون أن هناك أضرارا معجون الأسنان على الحروق.



- أوضح الأطباء أن استخدام معجون الأسنان لا يؤثر في معالجة الحروق ولكنه يضرها.



- احتواء معجون الأسنان على على مواد كيميائية مؤذية مثل الكالسيوم و النعناع، يؤدي إلى انتفاخ الحرق و التهابه في كثير من الأحيان.

