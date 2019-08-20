الأزهر يغلق باب التقديم لمعهد العلوم الإسلامية

أغلق الأزهر الشريف، باب القبول لدفعة جديدة من طلاب الصف الأول الثانوي بمعهد العلوم الإسلامية بالتجمع الأول (القاهرة الجديدة) للعام الدراسي 2019/2020 من جميع محافظات الجمهورية، اليوم الثلاثاء 20 من أغسطس.



وحدد الأزهر مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين وهي:

1- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

2- الحصول على الشهادة الإعدادية الأزهرية للعام الدراسي 2018/2019 بنسبة نجاح لا تقل عن 75% من مجموع الدرجات الحاصل عليها الناجحون بالدور الأول.

3- اجتياز الاختبارات التحريرية (اللغة العربية، اللغة الإنجليزية)، والشفهية (قرآن كريم، فيما تم حفظه حتى الصف الثالث الإعدادي، مطالعة).

4. اجتياز اختبار القدرات لمن يتم ترشيحه.

5. اجتياز الكشف الطبي المقرر لمن يتم ترشيحه.

6. الالتزام بشروط وضوابط الإقامة بالقسم الداخلي بالمعهد والقواعد الخاصة بالدراسة وَفقًا للائحة المعهد.