تدريبات منفردة لـ صالح جمعة ورامي ربيعة في الأهلي

خاض رامي ربيعة وصالح جمعة، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تدريبات منفردة، اليوم، على هامش مران الفريق الذي أقيم على ملعب التتش.



وقام الثنائي بالجري حول الملعب، وتنفيذ بعض الفقرات التدريبية ضمن البرنامج الذي أعده الجهاز الفني لهما للتخلص من حالة الإجهاد العضلي وتجهيزهما للمرحلة المقبلة.



ويستعد الأهلي لمواجهة فريق «اطلع برّه» بطل جنوب السودان التي تقام يوم الجمعة المقبل في إياب دور الـ64 بدوري أبطال إفريقيا.

