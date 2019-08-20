مسيرة الراحلين عن الأهلي.. بدلاء لم يشاركوا وآخرون تميزوا

بات النادي الأهلي على وشك الانتهاء من التعاقد مع مدير فني جديد للفريق بعد رحيل الأورجوياني مارتن لاسارتي عقب الهزيمة من بيراميدز في مباراة الكأس، وفي نفس التوقيت يحاول المارد الأحمر تدعيم فريقه الأول بصفقات جديدة والاستغناء عن بعض اللاعبين تعويضًا عن المبالغ المدفوعة في اللاعبين الجدد.



وفي هذا التقرير يرصد لكم موقع صدى البلد اللاعبين الراحلين عن أبرز الراحلين هذا الموسم:



انتقل هشام محمد، أحمد حمودي، محمد نجيب، عمرو بركات، عمر رضوان، إسلام محارب، من النادي الأهلي إلى أندية محلية في صفقات انتقال حر للاعبين تعويضًا عن بعض اللاعبين الذين تعاقد معهم الأهلي هذا الموسم.



كان الأهلي قد جدد إعارة لاعبه الدولي رمضان صبحي، وتعاقد مع لاعب بيراميدز محمد مجدي قفشة، واللاعب المالي اليو ديانج تعويضًا في خط منتصف الملعب.



وجدد فريق الجونة الإعارة للثلاثي الأهلاوي، أكرم توفيق، أحمد ريان، محمود الجزار، استكمالًا لمشوارهم مع الفريق في البحر الأحمر، وأعير كلٌ من ناصر ماهر، أحمد علاء، عمرو جمال، في عقود مختلفة.



جدير بالذكر أن، مسئولو النادي الأهلي يبحثون في أمر الثلاثي باسم علي، مؤمن زكريا، حسين السيد، للانتقال إلى أندية محلية على حسب رغبة اللاعبين والأصلح لهم وللقلعة الحمراء.