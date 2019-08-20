ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مسيرة الراحلين عن الأهلي.. بدلاء لم يشاركوا وآخرون تميزوا

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 08:22 م
اسلام محارب
اسلام محارب
عمرو ابوبكر
بات النادي الأهلي على وشك الانتهاء من التعاقد مع مدير فني جديد للفريق بعد رحيل الأورجوياني مارتن لاسارتي عقب الهزيمة من بيراميدز في مباراة الكأس، وفي نفس التوقيت يحاول المارد الأحمر تدعيم فريقه الأول بصفقات جديدة والاستغناء عن بعض اللاعبين تعويضًا عن المبالغ المدفوعة في اللاعبين الجدد.

وفي هذا التقرير يرصد لكم موقع صدى البلد اللاعبين الراحلين عن أبرز الراحلين هذا الموسم:

انتقل هشام محمد، أحمد حمودي، محمد نجيب، عمرو بركات، عمر رضوان، إسلام محارب، من النادي الأهلي إلى أندية محلية في صفقات انتقال حر للاعبين تعويضًا عن بعض اللاعبين الذين تعاقد معهم الأهلي هذا الموسم.

كان الأهلي قد جدد إعارة لاعبه الدولي رمضان صبحي، وتعاقد مع لاعب بيراميدز محمد مجدي قفشة، واللاعب المالي اليو ديانج تعويضًا في خط منتصف الملعب.

وجدد فريق الجونة الإعارة للثلاثي الأهلاوي، أكرم توفيق، أحمد ريان، محمود الجزار، استكمالًا لمشوارهم مع الفريق في البحر الأحمر، وأعير كلٌ من ناصر ماهر، أحمد علاء، عمرو جمال، في عقود مختلفة.

جدير بالذكر أن، مسئولو النادي الأهلي يبحثون في أمر الثلاثي باسم علي، مؤمن زكريا، حسين السيد، للانتقال إلى أندية محلية على حسب رغبة اللاعبين والأصلح لهم وللقلعة الحمراء.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بيراميدز: عبدالله السعيد لم يوقع للزمالك وسنتعاون مع الأهلي

قفشة وعلي جبر وإسلام عيسى.. صفقات حائرة لـ الأهلي خلال موسم الانتقالات الصيفية

بين الحائرة والمنتهية.. الانتقالات الصيفية في الدوري المصري.. الأهلي الأقوى.. والزمالك يتسلح بـ بن شرقي.. وثنائي لـ بيراميدز

فيديو جراف| صراع الميركاتو الصيفي يشتعل.. أبرز صفقات الأهلى والزمالك وبيراميدز 2019

التفاصيل الكاملة لـ صفقة مجدي قفشة.. رغبة اللاعب تنصر الأهلي على الزمالك.. ومطالب من بيراميدز لإنهائها

قافش في الفريق.. أحمد شوبير: الأهلي فتح باب الصفقات مرة أخرى من أجل هذا اللاعب

ترشيحاتنا

اليسا تكشف سر اعتزال الغناء بشكل نهائي

استقرت على أفضل 5.. لجنة التخطيط للكرة تدرس السيرة الذاتية لـ 30 مدربا مرشحين للأهلي

شكوك سابقة.. أول تعليق من مكرم محمد بعد القبض على أمين الأعلى للإعلام.. فيديو

اعتراف خطير من وزير الخارجية الأمريكي: داعش أقوى الآن في دولتين

لاسارتي: شكرا للجميع.. والأهلي ناد عظيم ..صور

اخبار الرياضة.. مرتضى منصور يقدم دليل براءة جهاد جريشة من تهمة ظلم الاهلى.. ميتشو يكشف جهازه المعاون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو عندك فرح .. استوحي إطلالتك من فساتين النجمات في صيف 2019

علاج غازات البطن عند الأطفال .. كل ما تحتاج معرفته من الألف للياء

بفستان أبيض ملفت... يسرا اللوزى تتألق فى أحدث جلسة تصوير