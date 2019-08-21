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حوادث

اللص المنحوس.. حبس عاطل سرق سيارة فى مدينة نصر

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 02:00 ص
حبس عاطل
حبس عاطل
عمرو خليفة
أمرت نيابة مدينة نصر، بحبس عاطل 4 أيام علي ذمه التحقيقات لاتهامه بسرقة سيارة.

تمكنت الأطواق الأمنية بالقاهرة من ضبط لص يسير عكس الاتجاه بسيارة مسروقة بمدينة نصر ، وأمر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة باحالته الى النياية للتحقيق .

وأثناء مرور المقدم حسام نصر رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر اول بشارع أبو داوود الظاهري دائرة القسم تمكن من ضبط عاطل ومقيم الوادي الجديد والسابق اتهامه في قضيتين أخرهما 23425 لسنة 2005 عين شمس " مخدرات " حال استقلاله سيارة وسيره عكس الاتجاه ( ولا يحمل ثمة تراخيص ) .

وبمناقشته اعترف بسرقة السيارة بإسلوب " المفتاح المصطنع " حال توقفها بشارع حسن المأمون ـدائرة القسم أمكن التوصل إلى مالك السيارة وتبين انه سائق

وباستدعاء صاحبها تعرف علي السيارة واتهمه بالسرقة، وأضاف أنه لم يكن أكتشف واقعة السرقة بعد، وتحرر عن ذلك محضر وتولت النيابة العامة التحقيق.

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