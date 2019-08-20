طرق استخدام حبوب الخميرة للتنحيف.. استعيدي رشاقتك في أسبوع

تعتبر حبوب الخميرة سلاح ذو حدين فهي سبيل يمكن من خلاله زيادة الوزن لمن يعانون من النحافة الشديدة، وكذلك هناك طرق لـ استخدام حبوب الخميرة للتخسيس لمن يعانون من السمنة المفرطة، فهذا كله يعتمد على طرق استخدام حبوب الخميرة والوصفات التي تضاف إليها حتى تصل إلى النتيجة المرجوة.



ما حبوب الخميرة؟

تستخلص حبوب الخميرة من مادة الخميرة الطبيعية، والتي تحتوي على العديد من الفوائد العامة لصحة الإنسان، فإلى جانب استخدام الخميرة في عمل المخبوزات والأجبان، تدخل الخميرة في تكوين بعض أنواع من الأدوية، والمضادات الحيوية.



طرق استخدام حبوب الخميرة للتنحيف

حبوب الخميرة من الاختيارات التي ينصح بها في عملية إنقاص الوزن، ويرجع ذلك لاحتوائها على نسبة عالية الألياف المفيدة للهضم، وكذلك تساعد فى فقد الشهية بشرط تناولها مع كمية كبيرة من الماء، بالإضافة إلى أنها غنية بفيتامينات B.



وصفة طرق استخدام حبوب الخميرة للتنحيف

إذا أردت إدخال حبوب الخميرة كمساعد في الحمية الغذائية الخاصة بك لإنقاص الوزن، فكل ما عليك هو تناول قرص واحد من حبوب الخميرة يوميًا وبصورة منتظمة قبل كل وجبة من الوجبات الثلاثة، بحوالي ساعة أو ساعتين، وقرصين لـ 3 أقراص قبل النوم بثلاث ساعات.



نتيجة طرق استخدام حبوب الخميرة

تبدأ نتيجة حبوب الخميرة في الظهور بعد أسبوع كامل من الحصول على كل الجرعات بصورة منتظمة.



السعرات الحرارية المتاحة في طرق استخدام حبوب الخميرة للتنحيف:

تتضمن حبوب الخميرة مواد غذائية متعددة تعمل على فقدان الوزن، ولكن بالإضافة إلى ذلك فهي تحتوي على سعرات حرارية، لذا عند إدخال حبوب الخميرة في نظامك الغذائي عليك معرفة كم السعرات الغذائية في القرص الواحد حتى لا تأكل أكثر مما جسمك يحرق.



فاستهلاك 95 سعرة حرارية زيادة في اليوم يمكن أن يؤدي إلى زيادة كيلو كل 6أسابيع مما يكسبك نحو 10 كيلو إضافية في الوزن خلال عام.



الأعراض الجانبية لاتباع طرق استخدام حبوب الخميرة:

قد تكون حبوب الخميرة البيرة أمنة لعدد كبير من الأشخاص، وذلك في حال تناولها عن طريق الفم على المدى القصير، ولكن هناك بعض الأعراض التي قد تلازمك عند تناول حبوب الخميرة وهي:



- الصداع.

- الشعور بعدم الراحة في المعدة.

- انتفاخ البطن "الغازات".



نصائح عند اتباع طرق استخدام حبوب الخميرة للتنحيف:

- تجنب عند شراء حبوب الخميرة الأنواع التي مرت بعملية التطهير الكيميائية وهي عملية لإزالة بعض العناصر الغذائية الأكثر فائدة.

- احرص على إضافة الخميرة إلى العصائر المفضلة لديك.

- في حالة شعورك الشديد بالجوع قوم بوضع القليل من الخميرة على بعض الخضروات النيئة مثل الخيار أو الجزر.

- ضيف حبوب الخميرة المطحونة إلى طبق السلطة سيمنحك ذلك مقدار من الطاقة التي تحتاجها طوال اليوم.

- حبوب الخميرة وحدها ليست كافية لإنقاص الوزن فقد تحتاج إلى تطبيق نظام عذائي وممارسة الرياضة مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع، وشرب اثنين لتر من الماء كل يوم.