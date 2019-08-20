لاعب منتخب مصر لكرة اليد: كنا واحد وهدفنا تحقيق البطولة

قال ياسر سيف، لاعب منتخب مصر لناشئي اليد، إن المنتخب مصر لناشئي اليد في تلاحم تام وذلك من أجل تحقيق البطولات.



وقال خلال لقائه بفضائية " تايم اسبورت "،: "الحديث عن الانتماءات يكون لمنتخب مصر فقط والاجتهاد لتحقيق الألقاب".



وأوضح ياسر سيف، أن الهزيمة من منتخب فرنسا ساعدت على انسجام لاعبي الفريق وتقديم كافة ما لديهم من أجل تخطي المنتخبات المقبلة معلقا: "كنا واحد وهدفنا كان تحقيق البطولة".

