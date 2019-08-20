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رياضة

لاعب منتخب مصر لكرة اليد: كنا واحد وهدفنا تحقيق البطولة

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 10:40 م
ياسر سيف ، لاعب
ياسر سيف ، لاعب منتخب مصر لناشئي اليد
حسام الحارتي
قال ياسر سيف، لاعب منتخب مصر لناشئي اليد، إن المنتخب مصر لناشئي اليد في تلاحم تام وذلك من أجل تحقيق البطولات.

وقال خلال لقائه بفضائية " تايم اسبورت "،: "الحديث عن الانتماءات يكون لمنتخب مصر فقط والاجتهاد لتحقيق الألقاب".

وأوضح ياسر سيف، أن الهزيمة من منتخب فرنسا ساعدت على انسجام لاعبي الفريق وتقديم كافة ما لديهم من أجل تخطي المنتخبات المقبلة معلقا: "كنا واحد وهدفنا كان تحقيق البطولة".

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