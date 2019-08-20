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رئيس اتصالات البرلمان يكشف تفاصيل قانون التجارة الإلكترونية.. فيديو

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 10:48 م
مجلس النواب
مجلس النواب
عمرو ممدوح
قال أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن اللجنة طالبت الحكومة بتسليمها مشروع التجارة الإلكترونية قبل نهاية الفصل التشريعي، مشيرا إلى أن القانون سيتم الانتهاء منه في نوفمبر القادم.

وأضاف بدوي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن حماية بيانات المواطنين أمر مهم، مشيرا إلى أنه تم رصد 2500 صفحة تروج لأدوية مجهولة المصدر.

وأوضح رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أنه لا يحق لشركات الاتصالات على سبيل المثال ولا يسمح لها بإتاحة بيانات المواطنين لأي شخص، مشيرا إلى أن ذلك تعدي على خصوصية المواطنين.

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