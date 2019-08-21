احترس.. التهاب الزائدة الدودية الحاد.. 8 أعراض تنذر بحدوثه.. أسباب غير متوقعة وراء الإصابة به.. والجراحة بالمنظار الحل الأمثل للعلاج

- التهاب الزائدة الدودية الحاد.. 8 علامات تشير لحدوثه
- سبب غير متوقعة وراء الإصابة به
- مضاعفات خطيرة لعدم علاج اتهاب الزائدة الدودية على الفور
- طرق تشخيص الاصابة به متعددة
- الجراحة بطريقتان هما علاج التهاب الزائدة الدودية
يعتبر التهاب الزائدة الحاد والبسيط احد المشاكل التي ربما يستخف بها البعض، فهي صغيرة للغاية وتشبه عقلة الإصبع، وتقع بارزة عند نهاية القولون في المنطقة السفلية اليمنى من البطن، وعلى الرغم من عدم تحديد وظيفة معينة معروفة للزائدة الدودية، إلا أنها لها دور كبير يمكن ان تؤثر به على صحة الجسم.
وتسبب الزائدة الدودية الحاد ألمًا في المنطقة السفلية اليمنى من البطن، ومع ذلك، يبدأ الألم، لدى معظم الأشخاص، في منطقة السُّرة ثم ينتقل إلى مناطق أخرى، ومن المعتاد أن يزداد ألم التهاب الزائدة الدودية ليصبح التهابًا حادًا في نهاية الأمر نتيجة تفاقم الالتهاب.
ويتمثل العلاج القياسي في الاستئصال الجراحي للزائدة، ولكنه قد يتسبب في بعض المضاعفات البسيطة عند ازالتها عند البعض، وقد تشمل علامات وأعراض التهاب الزائدة الدودية، ما يلي:
أعراض التهاب الزائدة الدودية الحاد
١- الشعور بألم مفاجئ يبدأ في الجانب الأيمن بالجزء السفلى من البطن.
٢- الشعور بألم مفاجئ حول السرة وغالبًا ما ينتقل إلى المنطقة السفلية اليمنى من البطن.
٣- الشعور بألم يتفاقم عند السعال، أو المشي أو القيام بحركات مفاجئة.
٤- الغثيان والقيء.
٥- فقدان الشهية.
٦- الإصابة بحمى منخفضة الدرجة والتي قد تتفاقم خلال تطور المرض.
٧- إمساك أو الإسهال.
٨- انتفاخ البطن.
ويختلف مكان الشعور بالألم بناءً على عمرك وحالة الزائدة الدودية، و قد يبدو أن الألم يأتي من أعلى البطن لأن الزائدة الدودية تكون بالجزء العلوي خلال فترة الحمل.
لذا يجب عند الشعور بألم شديد يجب تحديد موعدًا مع طبيبك، سواء كنت انت من تعاني من الألم طفلك، وقد ظهرت عليك بعض علامات أو أعراض مثيرة للقلق، حيث يتطلب الشعور بألم حاد في البطن ان تتلقى عناية طبية طارئة.
أسباب الإصابة بالتهاب الزائدة الدودية:
ومن المرجح أن يكون سبب التهاب الزائدة الدودية انسدادًا في بطانة الزائدة الدودية يؤدي إلى العدوى، حيث تتكاثر البكتيريا بسرعة، مما يؤدي إلى التهاب الزائدة الدودية وتورمها وامتلائها بالصديد، إذا لم تتم معالجته على الفور، يمكن أن تنفجر الزائدة الدودية، وتؤدي الى وفاة الشخص المصاب على الفور.
مضاعفات التهاب الزائدة الدودية
قد يؤدي التهاب الزائدة إلى حدوث مضاعفات خطيرة، ويمكن ان تودي بحياة الشخص المصاب إلى الوفاة إن لم يتم علاجها على الفور، مثل:
١- تمزق الزائدة الدودية:
يؤدي التمزق إلى انتشار العدوى في البطن (التهاب الصفاق)، وقد تحتاج الحالة المذكورة، التي قد تمثل تهديدًا للحياة، إلى جراحة فورية لاستئصال الزائدة وتنظيف تجويف البطن.
٢- كيس صديدي في البطن:
في حالة انفجار الزائدة، ربما يظهر كيس يحمل العدوى ويشبه (خُراج)، وفي معظم الحالات، يقوم أحد الجراحين بتفريغ الخُراج من خلال إدخال أنبوب عبر جدار البطن إلى الخُراج. يتم ترك الأنبوب في موضعه لمدة أسبوعين، ويتم إعطاء المضادات الحيوية للقضاء على العدوى.
وبمجرد القضاء على العدوى، ستخضع لجراحة لاستئصال الزائدة. في بعض الحالات، يتم تفريغ الخُراج، واستئصال الزائدة على الفور.
طرق تشخيص التهاب الزائدة الدودية
للمساعدة في تشخيص التهاب الزائدة، من المرجح أن يطلع طبيبك على تاريخ ظهور العلامات والأعراض ويفحص منطقة البطن، وقد تتضمن الاختبارات والإجراءات المُستخدمة لتشخيص التهاب الزائدة، ما يلي:
1- فحص بدني لتقييم الألم:
وقد يضغط الطبيب ضغطًا خفيفًا على المنطقة التي تؤلمك. وعندما يتم تحرير الضغط بشكل مفاجئ، سيسوء على الأغلب ألم التهاب الزائدة، مرسلاً إشارة إلى الأعضاء المحيطة به.
قد يبحث طبيبك عن المناطق المتيبسة بالبطن والمناطق التي تميل عضلات البطن فيها إلى التصلب، وذلك استجابة للضغط علی الزائدة الملتهبة.
قد يلجأ الطبيب إلى فحص الجزء السفلي من المستقيم ، و قد تتلقى النساء احوام هذا الاختبار للتحقق من المشاكل التي قد تتسبب في الألم.
2- فحص الدم:
يُتيح لطبيبك التحقق من ارتفاع عدد خلايا الدم البيضاء، وهو ما قد يشير إلى وجود عدوى.
3- فحص البول:
وسوف تخضع في هذا الاختبار تحليل البول للتأكد من أن التهاب الجهاز البولي أو حصوات الكلى ليسا هما المتسببان في الألم.
4- اختبارات التصوير:
وقد يوصي طبيبك أيضًا بعمل أشعة سينية للبطن أو تصوير البطن بالموجات فوق الصوتية أو التصوير المقطعي المحوسب (CT) للمساعدة في تأكيد الإصابة بالتهاب الزائدة أو البحث عن مسببات الألم الأخرى.
علاج التهاب الزائدة الدودية
علاج التهاب الزائدة الدودية عادة ما ينطوي على أجراء عملية جراحية لإزالة الزائدة الملتهبة، وقبل الجراحة قد تحصل على جرعة من المضادات الحيوية لمنع العدوى.
1- جراحة لإزالة الزائدة الدودية (استئصال الزائدة الدودية):
يمكن إجراء استئصال الزائدة كجراحة مفتوحة باستخدام شق بطني واحد بطول 2 إلى 4 بوصات (5 إلى 10 سم) (فتح البطن)، أو يمكن إجراء الجراحة من خلال عدد قليل من إجراء شق البطن الصغيرة (جراحة بالمنظار). أثناء عملية استئصال الزائدة الدودية بالمنظار، يقوم الجراح بإدخال أدوات جراحية خاصة وكاميرا فيديو في البطن لإزالة الزائدة الدودية.
بشكل عام، تسمح لك العملية الجراحية بالمنظار بالتعافي بشكل أسرع والشفاء مع ألم وندوب أقل. قد تكون من الأفضل للأشخاص المسنين أو اذين يعانون من زيادة الوزن،. غير أن الجراحة بالمنظار ليست مناسبة للجميع. إذا تمزقت الزائدة الدودية وانتشرت العدوى إلى ما وراءها أو كان لديك خراج، فقد تحتاج إلى استئصال الزائدة الدودية من خلال عملية جراحية مفتوحة، مما يسمح للجراح بتنظيف التجويف البطني، لذا توقع قضاء يوم أو يومين في المستشفى بعد استئصال الزائدة الدودية.
2- تصريف الخراج قبل جراحة الزائدة الدودية:
إذا انفجرت الزائدة الدودية وكونت خراجا حولها، يمكن تصريف الخراج بوضع أنبوب عبر الجلد في الخراج، يمكن إجراء استئصال الزائدة الدودية بعد عدة أسابيع بعد السيطرة على الالتهاب.