احترس.. التهاب الزائدة الدودية الحاد.. 8 أعراض تنذر بحدوثه.. أسباب غير متوقعة وراء الإصابة به.. والجراحة بالمنظار الحل الأمثل للعلاج

التهاب الزائدة الدودية الحاد.. 8 علامات تشير لحدوثه

سبب غير متوقعة وراء الإصابة به

مضاعفات خطيرة لعدم علاج اتهاب الزائدة الدودية على الفور

طرق تشخيص الاصابة به متعددة

الجراحة بطريقتان هما علاج التهاب الزائدة الدودية





يعتبر التهاب الزائدة الحاد والبسيط احد المشاكل التي ربما يستخف بها البعض، فهي صغيرة للغاية وتشبه عقلة الإصبع، وتقع بارزة عند نهاية القولون في المنطقة السفلية اليمنى من البطن، وعلى الرغم من عدم تحديد وظيفة معينة معروفة للزائدة الدودية، إلا أنها لها دور كبير يمكن ان تؤثر به على صحة الجسم.





وتسبب الزائدة الدودية الحاد ألمًا في المنطقة السفلية اليمنى من البطن، ومع ذلك، يبدأ الألم، لدى معظم الأشخاص، في منطقة السُّرة ثم ينتقل إلى مناطق أخرى، ومن المعتاد أن يزداد ألم التهاب الزائدة الدودية ليصبح التهابًا حادًا في نهاية الأمر نتيجة تفاقم الالتهاب.





ويتمثل العلاج القياسي في الاستئصال الجراحي للزائدة، ولكنه قد يتسبب في بعض المضاعفات البسيطة عند ازالتها عند البعض، وقد تشمل علامات وأعراض التهاب الزائدة الدودية، ما يلي:





أعراض التهاب الزائدة الدودية الحاد





١- الشعور بألم مفاجئ يبدأ في الجانب الأيمن بالجزء السفلى من البطن.





٢- الشعور بألم مفاجئ حول السرة وغالبًا ما ينتقل إلى المنطقة السفلية اليمنى من البطن.





٣- الشعور بألم يتفاقم عند السعال، أو المشي أو القيام بحركات مفاجئة.





٤- الغثيان والقيء.





٥- فقدان الشهية.





٦- الإصابة بحمى منخفضة الدرجة والتي قد تتفاقم خلال تطور المرض.





٧- إمساك أو الإسهال.





٨- انتفاخ البطن.





ويختلف مكان الشعور بالألم بناءً على عمرك وحالة الزائدة الدودية، و قد يبدو أن الألم يأتي من أعلى البطن لأن الزائدة الدودية تكون بالجزء العلوي خلال فترة الحمل.





لذا يجب عند الشعور بألم شديد يجب تحديد موعدًا مع طبيبك، سواء كنت انت من تعاني من الألم طفلك، وقد ظهرت عليك بعض علامات أو أعراض مثيرة للقلق، حيث يتطلب الشعور بألم حاد في البطن ان تتلقى عناية طبية طارئة.





أسباب الإصابة بالتهاب الزائدة الدودية:





ومن المرجح أن يكون سبب التهاب الزائدة الدودية انسدادًا في بطانة الزائدة الدودية يؤدي إلى العدوى، حيث تتكاثر البكتيريا بسرعة، مما يؤدي إلى التهاب الزائدة الدودية وتورمها وامتلائها بالصديد، إذا لم تتم معالجته على الفور، يمكن أن تنفجر الزائدة الدودية، وتؤدي الى وفاة الشخص المصاب على الفور.





مضاعفات التهاب الزائدة الدودية