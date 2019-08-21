تعرف على تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم.. خدمات

أعلنت السكة الحديد عن موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم، الأربعاء الموافق ٢١ أغسطس ٢٠١٩، نظرا لأعمال التطوير على بعض الخطوط.



أولًا: خط القاهرة / الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٣٠ دقيقة



ثانيًا: خط القاهرة / السد العالي

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:-



- القاهرة / أسيوط مدة ٣٠ دقيقة



- أسيوط / أسوان مدة ٣٠ دقيقة



ثالثًا: خط بنها / بور سعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٣٠ دقيقة



رابعًا: خط طنطا / المنصورة / دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٢٥ دقيقة



واعتذرت الهيئة لجمهور المسافرين على هذه التأخيرات، وأهابت بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.