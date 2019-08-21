ترامب يلغي زيارته للدنمارك بعد رفضها بيع أكبر جزيرة بالعالم

ونقلت قناة "سكاي نيوز عربية" عن ترامب قوله: "الدانمارك دولة مميزة للغاية وشعبها رائع، ولكن بناء على تعليقات رئيسة الوزراء مته فريدريكسن بأنها ليست مهتمة بالنقاش حول شراء جرينلاند فسوف أرجئ اجتماعنا المقرر في غضون أسبوعين لوقت لاحق".





من جهته، قال مسئول بالبيت الأبيض إن ترامب ألغى زيارته المقررة للدنمارك يومي الثاني والثالث من سبتمبر، وكان من المقرر أن يناقش ترامب أمر الجزيرة خلال اجتماعات في كوبنهاجن مع فريدريكسن، التي تولت السلطة في يونيو، وكيم كيلسن رئيس حكومة جرينلاند التي تتمتع بالحكم الذاتي.





ألغي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، الأربعاء، زيارته للدنمارك التي كانت مقررة أوائل سبتمبر المقبل، بعد أن رفضت رئيسة وزراء الدنمارك فكرته لشراء جزيرة جرينلاند.وأضاف: "وفرت رئيسة الوزراء قدرا كبيرا من النفقات والجهد لكل من الولايات المتحدة والدنمارك كونها اتسمت بالصراحة الواضحة، أشكرها على ذلك وأتطلع لإعادة تحديد موعد في وقت ما في المستقبل".وكانت فريدريكسن قالت في وقت سابق إن فكرة بيع جرينلاند للولايات المتحدة "سخيفة"، في حين أكد مستشار اقتصادي لترامب اهتمام الولايات المتحدة بشراء أكبر جزيرة في العالم.