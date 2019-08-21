ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ترامب يلغي زيارته للدنمارك بعد رفضها بيع أكبر جزيرة بالعالم

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 09:24 ص
صدى البلد
أ ش أ
ألغي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، الأربعاء، زيارته للدنمارك التي كانت مقررة أوائل سبتمبر المقبل، بعد أن رفضت رئيسة وزراء الدنمارك فكرته لشراء جزيرة جرينلاند.

ونقلت قناة "سكاي نيوز عربية" عن ترامب قوله: "الدانمارك دولة مميزة للغاية وشعبها رائع، ولكن بناء على تعليقات رئيسة الوزراء مته فريدريكسن بأنها ليست مهتمة بالنقاش حول شراء جرينلاند فسوف أرجئ اجتماعنا المقرر في غضون أسبوعين لوقت لاحق".

وأضاف: "وفرت رئيسة الوزراء قدرا كبيرا من النفقات والجهد لكل من الولايات المتحدة والدنمارك كونها اتسمت بالصراحة الواضحة، أشكرها على ذلك وأتطلع لإعادة تحديد موعد في وقت ما في المستقبل".

من جهته، قال مسئول بالبيت الأبيض إن ترامب ألغى زيارته المقررة للدنمارك يومي الثاني والثالث من سبتمبر، وكان من المقرر أن يناقش ترامب أمر الجزيرة خلال اجتماعات في كوبنهاجن مع فريدريكسن، التي تولت السلطة في يونيو، وكيم كيلسن رئيس حكومة جرينلاند التي تتمتع بالحكم الذاتي.

وكانت فريدريكسن قالت في وقت سابق إن فكرة بيع جرينلاند للولايات المتحدة "سخيفة"، في حين أكد مستشار اقتصادي لترامب اهتمام الولايات المتحدة بشراء أكبر جزيرة في العالم.

ترشيحاتنا

ارتفاع أعداد ضحايا عرس أفغانستان الدامي إلى 80 قتيلا

اعتداء حلاق وأصدقائه على شاب من ذوي الإعاقة في الشرقية.. فيديو

طلعت يوسف: البطولة العربية من أولوياتي ولا أفكر في كأس مصر

أيمن حافظ يرد على أمير عزمي مجاهد: شرف ليا إني أهلاوي.. وفخور بثقة رئيس الزمالك.. فيديو

رسمياً.. السعودية تبدأ تطبيق قرار السماح للنساء بالسفر دون موافقة ولي الأمر

سعر الدولار والعملات الأجنبية في البنوك اليوم الأربعاء 21 - 8 - 2019.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تامر حسني يتألق في حفله بـ سلطنة عمان .. صور

اسباب وجع المعدة للحامل .. مش دوا وخلاص معرفة السبب اول خطوة للعلاج

لو عندك فرح .. استوحي إطلالتك من فساتين النجمات في صيف 2019