استقالة مجلس نادي مالية كفر الزيات وجهازه الفني

تطورت الأحداث داخل جدران نادي مالية كفر الزيات بعد الصعود للقسم الثانى؛ حيث تقدم مجلس إدارة نادي مالية كفر الزيات برئاسة جلال أبوعوف، باستقالته من منصبه، وتبعه الجهاز الفني لفريق كرة القدم، بسبب إصرار رئيس علي تجميد النشاط الكروى، وأيضا عدم صرف مستحقات اللاعبين بالموسم الماضي، ورفض وجود مستثمر بالنادي.





ولم يحدد الفريق الصاعد حديثًا لدوري القسم الثاني ،حتى الآن موعد فترة الإعداد الخاصة به، رغم إعلان معظم فرق مجموعته عن فترة الإعداد الخاصة بهم وخوض مباريات ودية استعدادًا للموسم الجديد.



