ماكرون متناقض.. يطالب بمنع اللغات الأجنبية في التعاملات الرسمية ويكتب بالروسية

أظهر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تناقضا كبيرا، وذلك عقب استخدامه للغة الروسية، في كتابة منشور على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، رحب من خلاله بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك في تناقض للدعوات التي انطلقت منذ فترة قصيرة لاستخدام اللغة الفرنسية بدلا من اللغات الأجنبية الأخرى.





وشهد استخدام إيمانويل ماكرون للغة الروسية انتقادا واسعا بين الأوساط السياسية الفرنسية، والأوكرانية على السواء، حيث صرح وزير الخارجية الأوكراني السابق فولوديمير أوجريزكو، بأن ماكرون وبوتين ناقشا تسوية الوضع في أوكرانيا دون مشاركة الجانب الأوكراني، وأشار نائب رئيس البرلمان الأوكراني فلاديمير أرييف إلى أن سياسة الاتحاد الأوروبي ستؤدي إلى إنشاء "روسيا من فلاديفوستوك إلى لشبونة".





وكانت حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شنت حملة على الشركات الوطنية التي تستخدم بعض المصطلحات الإنجليزية في إعلاناتها في محاولة لمنع استخدام الإنجليزية بدلا عن الفرنسية.





وتخطط الحكومة الفرنسية، وفقا لصحيفة اكسبريس البريطانية، لتفعيل قانون معطل منذ 25 عاما، كان يمنع الشركات الفرنسية من استخدام كلمات أجنبية.





وقال وزير الثقافة الفرنسي فرانك ريستر: "في هذه العولمة اللغوية، واجبنا هو رفض أي ميل إلى التحرك نحو لغة واحدة في العالم ، وأي ضعف في تنوع اللغات، كما في الثقافات ، في فرنسا وفي أماكن أخرى".



