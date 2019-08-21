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اسباب وجع المعدة المفاجئ.. عند النساء والاطفال والكبار

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 11:55 ص
اسباب وجع المعدة
اسباب وجع المعدة المفاجئ .. عند النساء والاطفال والكبار
اسماء محمد
نشعر فى بعض الأحيان بآلام دون سابق إنذار ولا نعلم لها سبب ومن بينها وجع المعدة المفاجئ حيث نجرب علاجات كثيرة ولكن المشكلة تزال قائمة وحينها نشعر بحيرة شديدة ولا نعرف ماذا نستخدم للتخلص من هذه المشكلة.

وقبل التفكير فى تناول علاج لـ الم البطن علينا اولا معرفة اسباب وجع المعدة المفاجئ حتى نتمكن من اختيار العلاج الفعال للحالة والشعور بالارتياح.

ونعرض فى السطور التالية، أهم اسباب وجع المعدة المفاجئ عند الكبار والاطفال والنساء الشائعة وغير الشائعة.

اسباب وجع المعدة المفاجئ
توجد اسباب عديدة لوجع المعدة المفاجئ منها العدوى، والنمو غير الطبيعي، والالتهابات، والانسداد، والاضطرابات المعوية.

ووفقا لما ذكره موقع "healthline" فإنه يمكن أن تؤدي التهابات الحلق والأمعاء والدم إلى دخول البكتيريا إلى الجهاز الهضمي، مما يؤدي إلى ألم في البطن، وقد تسبب هذه الالتهابات أيضًا تغيرات في الهضم، مثل الاسهال أو الامساك.

تشمل اسباب وجع المعدة المفاجئ الاكثر انتشارا بين البشر، أبرزها: الامساك، والاسهال والتهاب المعدة والامعاء، وانفلونزا المعدة، وارتداد الحمض عندما تتسرب محتويات المعدة للخلف إلى المريء مسببة حرقة في المعدة وقيء، وضغط عصبى او مايطلق عليه "حموضة".

أما أسباب وجع المعدة المفاجئ المحدودة الانتشار الذي يصيب عدد قليل من البشر هي مرض الجزر المعدي المريئي المعروف بـ (GERD)، ومتلازمة القولون العصبي أو القولون التشنجي وهو عبارة عن اضطراب يسبب آلام في البطن وتشنج وتغيرات في حركة الأمعاء، ومرض التهاب الأمعاء وعدم تحمل سكر اللاكتوز.

أسباب الم البطن المفاجئ عند الاطفال

ألم البطن المفاجئ عند الاطفال من أكثر الأشياء التى تشغل أى أم عندما يصاب بها احد ابنائها حيث تصدم من صراخ الطفل وتألمه ولا تعرف السبب خاصة اذا كان لا يعانى من اى مشكلة صحية فى المعدة أو البطن.

التهابات المعدة والامعاء يصاب بها الطفل نتيجة وجود بيكتريا أو فيروسات فى البطن وفى الأغلب تكون هذه الفيروسات بسبب انفلونزا المعدة أو انفلونزا الامعاء.

ويتم علاج العدوى الفيروسية سريعًا، بينما قد تحتاج الالتهابات البكتيرية إلى مضاد حيوي لكي تتحسن.

ولكى تتمكن الام من التصرف بشكل صحيح فى هذه الحالة نعرض لكم اسباب الم البطن المفاجئ عند الاطفال وفقا لما اورده موقع "emedicinehealth".

- التغذية غير الصحية: مشاكل التغذية تتسبب في مشاكل متنوعة فى المعدة عند الاطفال ومن أبرزها الافراط فى تناول الطعام، والحساسية تجاه انواع معينة من الطعام.

- التسمم: يمكن أن يتراوح ذلك من مشاكل بسيطة (مثل تناول الصابون) إلى مشاكل أكثر خطورة مثل ابتلاع حبوب الحديد أو المغناطيس أو العملات المعدنية أو التسمم الغذائي الناتج عن تناول كمية من الطعام الفاسد أو جرعة زائدة من الأدوية مثل تسمم الأسيتامينوفين " تايلينول".

- المشاكل الجراحية: المقصود بها المشكلات الصحية التى تحتاج للتدخل الجراحى حتى نتمكن من علاجها وتشمل التهاب الزائدة الدودية أو انسداد الأمعاء.

- الأسباب الطبية: من أهم أسبباب وجع المعدة المفاجئ عند الاطفال هو الاصابة بأمراض لها اثار جانبية على المعدة والامعاء مثل السكرى ولدغة العنكبوت الأرملة السوداء.

اسباب الم البطن المفاجئ عند النساء

وفقا لما ذكره موقع "healthline" فهناك عدة أسباب لألم البطن المفاجئ عند النساء الذى يكون مصحوبا فى بعض الاحيان بألم أسفل البطن:

- ألم الحيض الشديد الذى يطلق عليه اسم عسر الطمث
- خراجات المبيض أو تكيسات المبايض
- الاجهاض بجميع انواعه
- وجود الأورام الليفية
- مرض بطانة الرحم
- مرض التهاب الحوض
- الحمل خارج الرحم

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