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رياضة

محمد صلاح يبهر متابعيه بالجري على الماء.. فيديو

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 04:28 م
محمد صلاح
محمد صلاح
مصطفى كرم
استعرض اللاعب الدولي محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي مهارته بالكرة والجري على الماء.

ونشر محمد صلاح فيديو له عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام" وهو ينطق الكرة أمام إحدى البحيرات ويقوم بشوط الكرة داخل البحيرة ليبادر بالركد علي الماء نحو الكرة.

وعلق صلاح على الفيديو قائلا: "السرعة والماء".

ولقي الفيديو ردودا واسعة من متابعيه عبر انستجرام وجاءت بين "فخر العرب" و"كفاية فخامة ياصلاح" "الفوتوشوب يا أديدس"، ويلتقي ليفربول مع فريق ارسنال في السادسة والنصف من مساء السبت القادم في مباريات بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.

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