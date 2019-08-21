أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 31 - 8 - 2019

استقرت أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الأربعاء، الموافق 21 - 8 - 2019، حيث بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء 22 جنيها.



واستقرت أسعار الفراخ الساسو لتسجل 33 جنيها، فيما تراوح سعر الكتكوت الابيض بين 6 - 6.25 جنيهات، وتراوح سعر الكتكوت الساسو بين 4.25 - 4.5 جنيهات.



وسجّلت أسعار الأمهات البيضاء 18 جنيهًا، فيما استقر سعر كرتونة البيض الأبيض عند 36 جنيها.



واستقر سعر كرتونة البيض الأحمر عند 36 جنيها، فيما تراوح سعر كرتونة البيض البلدي بين 42 و42.5 جنيها.