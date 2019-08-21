روسيا: ننتظر مقترحات بشأن الدعوة إلى قمة "مجموعة السبع الكبار" في 2020

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن بلادها تنتظر مقترحات ملموسة بشأن دعوتها إلى قمة "مجموعة السبع الكبار" في عام 2020.



وقالت زاخاروفا لإذاعة "موسكو" اليوم الأربعاء : "يتعين صياغة مثل هذه المقترحات في حال وجودها، وتقديمها إلى الجانب الروسي للنظر فيها". وأضافت :" من الضروري نقل مناقشة هذا الموضوع من الترفيه العام إلى المجال المهني إذا أرادت " مجموعة السبع" أن تظهر نفسها بشكل جدي ". يُذكر أنه في أعقاب اندلاع الأزمة الأوكرانية وضم شبه جزيرة القرم في عام 2014 ، تم استبعاد روسيا من "مجموعة الثماني" لتتحول إلى "مجموعة السبع" الصناعة الكبرى، والتي تضم حاليا كل من ألمانيا والولايات المتحدة وكندا واليابان وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا.



يُشار إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن موافقته على اقتراح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بدعوة روسيا لحضور قمة "مجموعة السبع" في عام 2020 بالولايات المتحدة ومن المتوقع أن يثير ترامب هذه القضية في قمة بياريتز الفرنسية خلال الفترة من 24 إلى 26 أغسطس الجاري.

