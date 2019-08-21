الزمالك يطالب الفيفا بتعويض عن إصابة جنش .. واللاعب يعلق

قدّم نادي الزمالك طلبا لاتحاد كرة القدم الدولي "فيفا" مذكرة يطالب فيها بتعويض عن إصابة حارس مرمى الفريق محمود جنش، خلال مشاركته مع منتخب مصر في كاس الامم الافريقية 2019.



وشارك جنش عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر صورة لقرار الزمالك بالمطالبة بتعويض عن إصابته.



وغرد محمود جنش على القرار قائلا "إن شاء الله النادي يستفاد".



ويغيب محمود جنش، حارس مرمي نادي الزمالك، نظرًا لإصابته بقطع في وتر أكيليس مع المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة.