مواطن سعودي يتوقف في منتصف طريق سريع لسبب غريب..فيديو

تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو انتشر في السعودية لرجل أوقف سيارته في منتصف الطريق وترجل منها بسبب غريب للغاية .



انتشر فيديو لمواطن سعودي توقف أثناء سيره على الطريق السريع ، بسبب تعثر طائر وسقوطه على أحد جانبي الطريق فالتقطه وتركه على الرصيف حتى لا تدهسه السيارات.



لم يفهم في البداية المواطنون في السيارات سبب توقفه، إلا أنهم بعد ما شاهدوه احترموا إنسانيته ، و بعد إنتشار الفيديو عبر تويتر أثنى الرواد على ذلك الرجل .















