المجلس السيادي السوداني يعلن موعد تعيين رئيس الوزراء الجديد

أعلن عضو المجلس السيادي السوداني محمد الفكي عن تعيين رئيس الوزراء مساء اليوم، وذلك عقب أداء المجلس السيادي السوداني لليمين الدستورية.



فيما قال عضو المجلس السيادي السوداني خلال مؤتمر صحفي إن رئيس الوزراء سيتولى الملفات العاجلة التي تنتظره خاصة بعد فترة كبيرة من الفراغ.



ومن ناحية أخرى، رأت عائشة موسى، عضو المجلس، أن المجلس السيادي تتويج لسعي الشعب لتحقيق المساواة والعدالة.



وكان أعضاء المجلس السيادي السوداني أدوا اليمين الدستورية، وذلك لتولي مناصبهم، برئاسة الفريق أول عبد الفتاح البرهان.